وفاة الشيخ علي غنيم القاضي العرفي بالإسماعيلية

توفي القاضي العرفي الشيخ 'على غنيم' إبن مركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، بعد تعرضه لأكثر من وعكة صحية على مدار الأيام الماضية، وهو ما أدى إلى انتشار حالة من الحزن بين أهالي مركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية.

ويعد الشيخ 'على غنيم' من أقدم وأشهر القضاة العرفيين على مستوى المحافظة، ومن الشيوخ الذين يملكون طهارة اليد والشرف في القول والفعل، ويحظي بمحبة الأهالي.

وأعلن نجل الشيخ غنيم علي مراسم تشييع الجثمان اليوم السبت بعد صلاة العصر من عزبة غنيم بأبوصوير، وحدد أيضاً مراسم العزاء غداً الأحد بمركز أبوصوير في مدينة الإسماعيلية.