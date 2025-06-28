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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ماطلعناش بيانات| التعليم: التفاصيل المعلنة بشأن تحقيقات واقعة تصوير امتحان الفيزياء "مفبركة"

شادي زلطة
شادي زلطة
ياسمين بدوي

انتشرت الآن على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي أنباء تزعم صدور بيان رسمي من الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم ، يعلن صدور قرارات رسمية بشأن نتيجة التحقيق في واقعة تصوير ونشر اجزاء من امتحان الفيزياء  باحدي لجان الثانوية العامة 2025 ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

حيث أفاد البيان المزعوم بأنه قد أسفرت التحقيقات التي اجريت بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية عن مجازاة «م. م. ب» رئيس إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بخصم ما يعادل أجر شهرين من راتبه، وذلك لتقاعسه عن أداء عمله وإهماله في الإشراف والمتابعة على أعمال اللجنة مما ترتب عليه وجود هاتف محمول باللجنة أثناء أداء امتحان مادة الفيزياء .

كما زعم البيان مجازاة كل من «ن س. د » مراقب أول اللجنة بخصم ما يعادل أجر شهرين من راتبه و «ط. م. خ» مراقب الدور، و«ع. أ. أ» ملاحظ اللجنة الفرعية، و«ع.ف.م» ملاحظ اللجنة الفرعية، مسئولي امن اللجنة بخصم ما يعادل أجر شهرين من راتبهم مع حرمانهم جميعا من الاشتراك في أعمال الامتحانات مدة خمس سنوات.

من جانبه .. نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، صحة كل ما جاء في البيان المزعوم المتداول حاليا على السوشيال ميديا

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم لصدى البلد : إن وزارة التربية والتعليم لم تصدر أي بيانات رسمية بهذا الشأن ، ولا صحة لكل ما جاء به من قرارات ، محذرا الجميع من الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا 

وشدد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، على ضرورة الإلتزام بمتابعة أخبار امتحانات الثانوية العامة 2025 من البيانات الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والمعلنة على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم فقط ، مؤكداً ان الوزارة غير مسئولة عن أي أخبار مغلوطة يتم تداولها بشكل غير رسمي على السوشيال ميديا خارج صفحتها الرسمية .

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستكمل طلاب الثانوية العامة غدا الأحد 29 يونيو 2025 امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع محافظات الجمهورية

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 غداً الأحد الموافق 29 يونيو 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان اللغة الأجنبية الأولى ، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية)

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 منذ بدء انطلاقها يوم 15 يونيو 2025 حتى الآن ، أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

تحذير عاجل من التعليم للطلاب المشاغبين والغشاشين بلجان الثانوية العامة

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحذيرا عاجلا للطلاب المشاغبين والغشاشين بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  ، أنه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، لن يتم التهاون مع أي محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل أي من اللجان

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، مؤكدة أنه سيتم تطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة التربية والتعليم التعليم

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