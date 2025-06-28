مودرن سبورت يقترب من أحمد مزهود لاعب النجم المتلوي

اقترب نادي مودرن سبورت من حسم صفقة التونسي أحمد مزهود لاعب النجم المتلوي.

ويسعى موردن سبورت من التعاقد مع أحمد مزهود الظهير الأيسر لنادي النجم المتلوي التونسي في صفقة انتقال حر لتعويض رحيل جوناثان نجويم.

ومن المقرر أن يصل اللاعب خلال الفترة المقبلة القاهرة لإجراء الكشف الطبي وإتمام الصفقة بشكل رسمي.

من الزمالك للبنك الأهلي.. مودرن سبورت يضم محمد أبو جبل



أعلن نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس، انضمام محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلى ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

كان عقد محمد أبو جبل مع فريق البنك الأهلى انتهى بنهاية الموسم الماضى.

وتسعى إدارة مودرن سبورت للتعاقد مع اللاعبين المتميزين استعدادًا للموسم المقبل تحت قيادة مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم

وكان فريق مودرن سبورت أنهى الموسم الماضى فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري.



