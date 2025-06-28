إقالة مدرب الصين بسبب فشل التأهل لكأس العالم

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم، إقالة برانكو إيفانكوفيتش من تدريب المنتخب الصيني عقب خروج فريقه من تصفيات كأس العالم 2026 هذا الشهر.



وأُقيل المدرب الكرواتي، البالغ من العمر 71 عامًا، من منصبه نتيجة احتلال الصين المركز الخامس في المجموعة الثالثة من التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات العام المقبل التي تضم 48 فريقًا، والتي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وصرح بيان صادر عن الاتحاد الصيني لكرة القدم: "يعرب الاتحاد الصيني لكرة القدم عن امتنانه للسيد برانكو إيفانكوفيتش وجهازه الفني على جهودهم الدؤوبة خلال فترة عملهم مع المنتخب الوطني للرجال ومساهماتهم في كرة القدم الصينية".

وتابع: "نتمنى ل إيفانكوفيتش كل التوفيق في عمله وحياته المستقبلية".

وعُيّن إيفانكوفيتش، الذي قاد إيران في نهائيات كأس العالم بألمانيا عام 2006، مدربًا لمنتخب الصين في فبراير 2024، خلفًا لألكسندر يانكوفيتش.

وقاد الفريق إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم الآسيوية.

وتعافى فريقه من بداية سيئة، تضمنت هزيمة ساحقة 7-0 أمام اليابان، ليحافظ على آماله في التأهل لأول مرة إلى كأس العالم منذ ظهوره الأول في النهائيات عام 2002.

وأبقى الفوز على إندونيسيا والبحرين الصين في المنافسة على التأهل إلى الدور الرابع من التصفيات، لكن الهزائم أمام اليابان والسعودية وأستراليا أعقبتها هزيمة أمام إندونيسيا في 5 يونيو، مما أنهى أي أمل في التأهل.

وقال الاتحاد الصيني لكرة القدم إن ديان ديورديفيتش، الذي قاد الصين إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 20 عاما في شينتشين في فبراير شباط الماضي، سيتولى المسؤولية بشكل مؤقت في بطولة شرق آسيا التي ستقام الشهر المقبل في كوريا الجنوبية.