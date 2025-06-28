حماة الوطن: حادث أشمون مأساة إنسانية تستوجب محاسبة المسؤولين

قال اللواء سامح لطفي، عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن، إن الحادث المأساوي الذي شهدته محافظة المنوفية، وتحديدًا على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون؛ يمثل صدمة وطنية موجعة، بعدما تحولت رحلة صباحية بحثًا عن لقمة العيش إلى فاجعة راح ضحيتها 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة من قرية كفر السنابسة، إثر تصادم مروع بين ميكروباص وتريلا.

وأكد لطفي، في بيان له اليوم، أن هذا الحادث الأليم يكشف عن خلل واضح في منظومة النقل على الطرق السريعة، وضرورة مراجعة معايير السلامة وإجراءات الرقابة المرورية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وشامل لمحاسبة جميع المتسببين في هذه الكارثة، سواء بالإهمال أو التقصير أو غياب الإشراف.

وشدد عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن، على أن أرواح هؤلاء الفتيات لم تكن مجرد أرقاما، بل نماذج لمعاناة المرأة المصرية الكادحة التي تخرج فجرًا لتشارك في بناء الوطن، داعيًا إلى ضرورة توفير وسائل نقل آمنة تحفظ كرامة الإنسان وحقه في الحياة.

كما دعا اللواء سامح لطفي، إلى تكاتف مجتمعي وسياسي؛ لتعويض أسر الضحايا معنويًا وماديًا، مشيرًا إلى أن الحزب يتابع عن كثب تطورات الحادث، ويثمن تحرك الجهات التنفيذية في تقديم الدعم، لكنه يطالب بتحرك أوسع لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.