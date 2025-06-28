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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب النور: فاجعة كفر السنابسة تتطلب تحركا فوريا لوقف نزيف الدم على الطريق الإقليمي

جنازة الضحايا
جنازة الضحايا
عبد الرحمن سرحان

تقدم حزب النور بخالص العزاء وصادق المواساة لأهالي محافظة المنوفية، وخاصة أهالي قرية كفر السنابسة بمركز منوف، في المصاب الجلل الذي ألم بهم إثر الحادث المروع الذي وقع مؤخرًا على الطريق الإقليمي، وأسفر عن وفاة 18 فتاة بريئة وسائق ميكروباص. 

وذكر بيان للحزب، أن هذا الحادث المفجع الذي آلم قلوب المصريين جميعًا، يُسلط الضوء مجددًا على أهمية الاهتمام بملف سلامة الطرق، وضرورة التدخل الفوري لتدارك تلك الأسباب التي تؤدي لكثرة حوادث الطرق والتي تسبب يوميا في فقد العديد من أبناء وبنات هذا الوطن.

وتابع البيان: “لقد تكررت الحوادث المأساوية على الطريق الإقليمي بشكل ينذر بكارثة حقيقية، ويفضح حجم الإهمال الذي يهدد حياة المواطنين بشكل يومي، فلم يعد مقبولاً أو منطقيًا أن تستمر هذه الكوارث البشرية دون تدخل حاسم وفوري من كافة الجهات المسؤولة.”

وشدد الحزب في بيانه أن  أرواح أبنائنا وبناتنا أمانة في أعناق الجميع، ولا يمكن التهاون في الحفاظ عليها.

وطالب حزب النور وبشكل قاطع، ويُناشد كافة الأجهزة المعنية والمسؤولين على كافة المستويات، من الحكومة ممثلة في وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري، ووزارة الداخلية، والسادة المسؤولين بالمحافظة، بالتدخل السريع والعاجل والفوري لوقف نزيف الدم الذي لا يتوقف على الطريق الإقليمي. 

وشدد على ضرورة تشكيل لجان تحقيق عاجلة ومحاسبة المقصرين، واتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة الأسباب الحقيقية وراء هذه الحوادث المتكررة، سواء كانت متعلقة بسوء تصميم الطريق، أو عدم صيانته بشكل دوري، أو غياب الإضاءة الكافية، أو التراخي في تطبيق قواعد المرور الصارمة على المخالفين.

واختتم البيان: “نُقدم أصدق آيات التعازي لأسر الضحايا الذين فقدوا فلذات أكبادهم وأحبابهم في هذه الفاجعة المؤلمة. نسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما نتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ونتمنى لهم العودة سالمين إلى ذويهم وأحضان عائلاتهم”.

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