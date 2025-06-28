أمير هشام: النصر السعودي يعرض على المدرب جيسوس عقدًا سنويًا بقيمة 7 ملايين يورو

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن الضفقة الجديدة لـ مدرب نادي النصر السعودي.

وكتب أمير هشام:"الرياضية السعودية

النصر السعودي يعرض على المدرب جيسوس عقدًا سنويًا بقيمة 7 ملايين يورو .. وينتظر الرد النهائي من المدرب! ".

فتح نادي النصر السعودي الباب أمام رحيل مهاجمه الكولومبي جون دوران خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لعام 2025، وسط اهتمام رسمي من نادي فنربخشة التركي.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إدارة النصر وافقت على مغادرة اللاعب، بعد تلقيه عرضًا رسميًا من النادي التركي، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين دوران وفنربخشة بدأت بالفعل لمناقشة البنود الشخصية للعقد المحتمل.

ويأتي اهتمام فنربخشة بدوران بتوصية مباشرة من المدير الفني جوزيه مورينيو، الذي يرى في المهاجم الكولومبي أحد العناصر التي يمكن أن تدعم مشروعه الجديد مع الفريق.

وكان دوران قد انضم إلى النصر في يناير 2025 قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، لكنه لم يتمكن من حجز مكان أساسي في التشكيلة بشكل مستمر، ما دفع إدارة النصر لإعادة النظر في مستقبله مع الفريق.

وخلال موسمه مع النصر، شارك دوران في 13 مباراة بالدوري السعودي، سجل خلالها 8 أهداف، كما خاض 5 مباريات في دوري أبطال آسيا أحرز خلالها 4 أهداف، ليترك بصمة هجومية رغم قلة دقائق اللعب.