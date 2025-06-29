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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القرار بيد اللاعب.. مصدر بالزمالك يكشف حقيقة وجود انقسام بشأن مصير شيكابالا

شيكابالا
شيكابالا
ملك موسى

نفى مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود انقسام داخل مجلس إدارة النادي حول مستقبل قائد الفريق الأول لكرة القدم، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أنه لا يوجد أي اتجاه داخل مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن حسين لبيب، لدفع شيكابالا نحو الاعتزال، مشددًا على أن القرار النهائي يعود إلى اللاعب نفسه، دون تدخل من الإدارة.

وأوضح أن المدير الرياضي بالنادي، جون إدوارد، يقود حاليًا خطة لإعادة هيكلة الفريق، تهدف إلى تخفيض معدل أعمار اللاعبين وفتح المجال أمام العناصر الشابة، في إطار رؤية فنية مستقبلية.

وفي الوقت نفسه، شددت لجنة التخطيط بالنادي، والتي تضم حازم إمام، وأحمد حسام "ميدو"، وعمرو الجنايني، على رفضها لفكرة إجبار شيكابالا على الاعتزال، مؤكدة أن القرار يجب أن يكون فنيًا بالكامل ويصدر عن الجهاز الفني فقط، دون أي حسابات إدارية.

ويُعد شيكابالا أحد أبرز رموز نادي الزمالك، ويحظى بدعم كبير من جماهير القلعة البيضاء، نظرًا لما يمثله من قيمة فنية وتاريخية داخل النادي.

الزمالك شيكابالا جون إدوارد صفقات الزمالك

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