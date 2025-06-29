توم كروز والفشار.. الوجبة الخفيفة التي تجمع بين المذاق والفوائد الصحية

يحرص نجم هوليوود الشهير توم كروز، البالغ من العمر 62 عامًا، على تناول الفشار كوجبة خفيفة مفضلة، ليس فقط بسبب طعمه اللذيذ، بل لما يحتويه من عناصر غذائية مفيدة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع (تايمز ناو)، حيث سنرصد خلال السطور التالية، أسرار حب كروز للفشار، ونتعرّف على فوائده الصحية المذهلة، وطريقة تحضيره في المنزل بطريقة صحية.

ما هو الفشار؟

الفشار هو نوع خاص من الذرة يتميّز بوجود نسبة من الرطوبة داخل كل حبّة، وعندما تتعرّض هذه الحبة للحرارة، تتمدد المياه بداخلها مسببة انفجار القشرة وتحولها إلى شكلها المنتفخ المعروف، ويُعد الفشار من أكثر الوجبات الخفيفة شيوعًا في الولايات المتحدة، حيث يستهلك الأمريكيون قرابة 500 مليون كيلوغرام سنويًا.

لماذا يُعتبر الفشار وجبة خفيفة صحية؟

عند تحضيره دون إضافة كميات كبيرة من الدهون أو السكر أو الملح، يُصنف الفشار كواحد من أفضل الخيارات الصحية للوجبات الخفيفة، فهو من الحبوب الكاملة، ما يجعله غنيًا طبيعيًا بالألياف والعناصر الغذائية، وقد ربطت العديد من الدراسات بين استهلاك الحبوب الكاملة وانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، كأمراض القلب والالتهابات.

الفشار مصدر غني بمضادات الأكسدة

يتميّز الفشار باحتوائه على نسبة عالية من البوليفينولات، وهي مركبات مضادة للأكسدة تُسهم في حماية خلايا الجسم من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، وهي الجزيئات الضارة التي تُسهم في تطور الأمراض المزمنة.

كما تشير الدراسات إلى أن البوليفينولات تحسّن الدورة الدموية، وتدعم صحة الجهاز الهضمي، وتقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وداء السكري. بل إن بعض الأبحاث تربط بين هذه المركبات وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي والبروستاتا.

يساعد على إنقاص الوزن

من أبرز مميزات الفشار الصحية أنه يُمكن أن يكون وسيلة فعالة للتحكم في الوزن، إذ إنّه منخفض السعرات الحرارية (حوالي 31 سعرة حرارية فقط لكل كوب)، ويحتوي على كثافة طاقة منخفضة، ما يعني أنك قد تأكل كمية كبيرة منه دون استهلاك الكثير من السعرات، مما يساعد على الشعور بالشبع دون الإفراط في الطعام.

كيفية تحضير الفشار الصحي في المنزل

لتحقيق أقصى استفادة صحية من الفشار، يُنصح بتحضيره بطريقة بسيطة وخالية من الإضافات الضارة. إليك طريقة تحضيره:

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

نصف كوب من حبوب الفشار

نصف ملعقة صغيرة من الملح

طريقة التحضير:

ضع زيت الزيتون وحبوب الفشار في قدر كبير على نار متوسطة.

غطِّ القدر واتركه لمدة 3 دقائق تقريبًا حتى تنتهي معظم الفرقعات.

ارفعه عن النار واسكب الفشار في وعاء للتقديم.

أضف الملح حسب الرغبة.

ولمزيد من الفوائد، يمكن رش الخميرة الغذائية فوق الفشار، فهي تضفي نكهة تشبه الجبن، كما تحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل البروتين، والألياف، وفيتامينات ب، وعدد من المعادن الأساسية.

غذاء متكامل

الفشار ليس مجرد وجبة خفيفة شهيرة، بل هو غذاء متكامل إذا ما تم تحضيره بالشكل الصحيح، ولعل ولع نجم مثل توم كروز به، يعود إلى فهمه لقيمته الغذائية وفوائده الصحية، ما يجعله خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن وجبة خفيفة تجمع بين الطعم والفائدة.