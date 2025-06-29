قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو.. سياسيون يدلون بشهادتهم على جرائم الإخوان.. محمود بدر: الجماعة الإرهابية حاولت اغتيالي بقنبلة.. وطارق الخولي: أسامة ياسين هددني "ديتك رصاصة"
فرنسا: مصممون على الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف المجـ.ازر في غزة
النيابة تستمع لأقوال السقا بعد بلاغ مها الصغير بالضرب والسب في الشارع
قصص كفاحهن انتهت بالجنة.. حكاية 18 فتاة رحلن في غمضة عين بالمنوفية
من التهميش إلى التمكين.. كيف استعادت المرأة المصرية مكانتها بعد ثورة 30 يونيو؟
12 عاما على ثورة الشعب| مصر تنتصر على مشروع الجماعة.. وباحث: نهجهم كان قائما على التناقض
شعبة الذهب: تراجع المعدن النفيس في مصر 3.4% خلال أسبوع مع تحسن الجنيه
مصرع نحو 50 شخصا في انهيار منجم ذهب شرقي السودان
القبض على المتهمين بسرقة بطاريات أبراج المحمول بمدينة نصر
رانيا فريد شوقي تنعى ضحايا حادث الإقليمي
ألف جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية من أول يوليو
النواب يوافق نهائيا على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والكحوليات وعدد من السلع والخدمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

توم كروز والفشار.. الوجبة الخفيفة التي تجمع بين المذاق والفوائد الصحية

توم كروز والفشار: الوجبة الخفيفة التي تجمع بين المذاق والفوائد الصحية
توم كروز والفشار: الوجبة الخفيفة التي تجمع بين المذاق والفوائد الصحية
ولاء خنيزي

يحرص نجم هوليوود الشهير توم كروز، البالغ من العمر 62 عامًا، على تناول الفشار كوجبة خفيفة مفضلة، ليس فقط بسبب طعمه اللذيذ، بل لما يحتويه من عناصر غذائية مفيدة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع (تايمز ناو)، حيث سنرصد خلال السطور التالية، أسرار حب كروز للفشار، ونتعرّف على فوائده الصحية المذهلة، وطريقة تحضيره في المنزل بطريقة صحية.

ما هو الفشار؟

الفشار هو نوع خاص من الذرة يتميّز بوجود نسبة من الرطوبة داخل كل حبّة، وعندما تتعرّض هذه الحبة للحرارة، تتمدد المياه بداخلها مسببة انفجار القشرة وتحولها إلى شكلها المنتفخ المعروف، ويُعد الفشار من أكثر الوجبات الخفيفة شيوعًا في الولايات المتحدة، حيث يستهلك الأمريكيون قرابة 500 مليون كيلوغرام سنويًا.

لماذا يُعتبر الفشار وجبة خفيفة صحية؟

عند تحضيره دون إضافة كميات كبيرة من الدهون أو السكر أو الملح، يُصنف الفشار كواحد من أفضل الخيارات الصحية للوجبات الخفيفة، فهو من الحبوب الكاملة، ما يجعله غنيًا طبيعيًا بالألياف والعناصر الغذائية، وقد ربطت العديد من الدراسات بين استهلاك الحبوب الكاملة وانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، كأمراض القلب والالتهابات.

الفشار مصدر غني بمضادات الأكسدة

يتميّز الفشار باحتوائه على نسبة عالية من البوليفينولات، وهي مركبات مضادة للأكسدة تُسهم في حماية خلايا الجسم من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، وهي الجزيئات الضارة التي تُسهم في تطور الأمراض المزمنة.

كما تشير الدراسات إلى أن البوليفينولات تحسّن الدورة الدموية، وتدعم صحة الجهاز الهضمي، وتقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وداء السكري. بل إن بعض الأبحاث تربط بين هذه المركبات وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي والبروستاتا.

يساعد على إنقاص الوزن

من أبرز مميزات الفشار الصحية أنه يُمكن أن يكون وسيلة فعالة للتحكم في الوزن، إذ إنّه منخفض السعرات الحرارية (حوالي 31 سعرة حرارية فقط لكل كوب)، ويحتوي على كثافة طاقة منخفضة، ما يعني أنك قد تأكل كمية كبيرة منه دون استهلاك الكثير من السعرات، مما يساعد على الشعور بالشبع دون الإفراط في الطعام.

كيفية تحضير الفشار الصحي في المنزل

لتحقيق أقصى استفادة صحية من الفشار، يُنصح بتحضيره بطريقة بسيطة وخالية من الإضافات الضارة. إليك طريقة تحضيره:

المكونات:

  • ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
  • نصف كوب من حبوب الفشار
  • نصف ملعقة صغيرة من الملح

طريقة التحضير:

  • ضع زيت الزيتون وحبوب الفشار في قدر كبير على نار متوسطة.
  • غطِّ القدر واتركه لمدة 3 دقائق تقريبًا حتى تنتهي معظم الفرقعات.
  • ارفعه عن النار واسكب الفشار في وعاء للتقديم.
  • أضف الملح حسب الرغبة.

ولمزيد من الفوائد، يمكن رش الخميرة الغذائية فوق الفشار، فهي تضفي نكهة تشبه الجبن، كما تحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل البروتين، والألياف، وفيتامينات ب، وعدد من المعادن الأساسية.

غذاء متكامل

الفشار ليس مجرد وجبة خفيفة شهيرة، بل هو غذاء متكامل إذا ما تم تحضيره بالشكل الصحيح، ولعل ولع نجم مثل توم كروز به، يعود إلى فهمه لقيمته الغذائية وفوائده الصحية، ما يجعله خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن وجبة خفيفة تجمع بين الطعم والفائدة.

الفشار توم كروز الفوائد الصحية نجم هوليوود مضادات الأكسدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

حادث الطريق الإقليمي

إيه اللي حصل؟| مشادة بين لميس الحديدي ومتحدث محافظة المنوفية بسبب حادث الطريق الإقليمي

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

صورة أرشيفية

بلاغ رسمي ضد فنان شهير بسبب مشاجرة مرورية بحدائق الأهرام

ترشيحاتنا

الخوخ

فوائد لن تخطر ببالك .. زيت الخوخ مفيد للبشرة والصحة

السكتة الدماغية

اكتشفها بسرعة .. إليك علامات وأعراض السكتة الدماغية

الدبابيس

طريقة عمل صينية الدبابيس بالزيتون

بالصور

الفن في 24 ساعة.. ظهور باهت لشيرين عبد الوهاب بموازين ومفيدة شيحة تحتفل بزفاف ابنتها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

طريقة عمل الفشار بالكراميل في البيت

الفشار بالكراميل
الفشار بالكراميل
الفشار بالكراميل

بتخفيضات من 25% إلى 30%..وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالشرقية

وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج دفعات من وزارة النقل والجمارك بعد تدريب وتأهيل وطني شامل

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

فيديو

لعبة الحبار

Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

شيرين عبد الوهاب

تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

المطرب الشامي

حضن وقبلة.. فتاة تقتحم المسرح بحفل المطرب الشامي في دبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد