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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لطفي بوشناق يحيي حفل مهرجان الحمامات في تونس.. 31 يوليو

بوستر حفل لطفي بوشناق
بوستر حفل لطفي بوشناق
أحمد إبراهيم

يستعد الفنان لطفي بوشناق، لإحياء حفل غنائي له في تونس، يوم 31 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات مهرجان الحمامات الدولي هناك.

وأعلنت الجهة المنظمة لمهرجان الحمامات الدولي، عن طرح تذاكر حفل لطفي بوشناق، للحجز الإلكتروني عبر الموقع المخصص.

بوستر حفل لطفي بوشناق 

وتنطلق فعاليات مهرجان الحمامات الدولي في تونس، بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات، في الفترة من 11 يوليو إلى 13 أغسطس.

أحدث لقاءات لطفي بوشناق 

في أكتوبر 2024، تحدث المطرب التونسي لطفي بوشناق عن أصوله، على هامش تكريمه بمهرجان الموسيقى العربية دورة “سيد درويش”.

وقال لطفى بوشناق خلال حواره مع برنامج "معكم" المذاع عبر قناة “أون” تقديم الإعلامية منى الشاذلي إنه يحمل جنسيتين بخلاف الجنسية التونسية وأصوله تعود إلى البوسنة وعائلته هاجرت من البوسنة منذ 300 عام وانتشرت فى الدول العربية.

عائلة بوشناق

وأكد الفنان التونسي أن عائلته بوشناق متواجدة في عدد كبير من دول العالم العربى بما فيها مصر وفلسطين.

وعن تونس قال لطفى بوشناق:"تونسى وتعرفنى وفرحان ويشرفنى ونعيش ونموت نعشق ترابها".

أغنية سيد درويش 

كما كشف المطرب التونسي لطفي بوشناق تفاصيل أغنية “سيد درويش” بعد غنائها بمهرجان الموسيقى العربية دورة "سيد درويش.

وقال لطفي بوشناق خلال حواره مع برنامج معكم المذاع عبر قناة “اون” تقديم الإعلامية منى الشاذلي أن الأغنية كتبت منذ 5 سنوات للشاعر آدم فتحى وألحان عبد الحكيم بالقايد.

وتابع لطفى بوشناق قائلا:" أغنية سيد درويش تحكى على الوضع الذى وصلت إليه الإغانى العربية وفى نهايتها تقول لكن يا خسارة اليوم أغانينا تغنى وما تغنيش فينك يا حد الحى سلامة يا شيخ سيد درويش".

وأكد المطرب التونسي أن الفنان هو صوت الشعب وهناك العديد من الموضوعات الهامه التي يجب على المطربين اثارتها من خلال الاغاني وليس موضوع الحب فقط.

لطفي بوشناق الفنان لطفي بوشناق تونس مهرجان الحمامات مهرجان الحمامات الدولي

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