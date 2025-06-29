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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المطرب الشامي يحيي حفل مهرجان الحمامات في تونس.. 29 يوليو

بوستر حفل المطرب الشامي
بوستر حفل المطرب الشامي
سعيد فراج

يستعد المطرب الشامي، لإحياء حفل غنائي له في تونس، يوم 29 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات مهرجان الحمامات الدولي هناك.

وأعلنت الجهة المنظمة لمهرجان الحمامات الدولي، عن طرح تذاكر حفل المطرب الشامي، للحجز الإلكتروني عبر الموقع المخصص.

بوستر حفل المطرب الشامي 

وتنطلق فعاليات مهرجان الحمامات الدولي في تونس، بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات، في الفترة من 11 يوليو إلى 13 أغسطس.

أغاني المطرب الشامي

وفي شهر يونيو الجاري، أطلق النجم الشّاب الشامي ديو غنائيًّا جديدًا جمعه بالنجم تامر حسني، حمل عنوان "ملكة جمال الكون"، في عملٍ فنيّ يُجسّد روح التجديد والابتكار، ويُقدّم مزيجًا فنيًّا متنوّعًا يجمع بين إيقاع الدبكة والمقسوم، في قالبٍ شرقيّ  عصري.

وقدّم الشامي وتامر حسني توليفةً متكاملة من الإبداع، إذ تولّيا معًا الغناء، وشاركا في كتابة الكلمات وتلحين الأغنية.

وتولّى الشامي واليان دبس مهمة التوزيع الفني، فقدّما عملاً استثنائيًا أضفيا عليه نكهةً شرقيّة مميزة، ممّا عزّز من إيقاع الاغنية وأجوائها الصيفيّة.

امّا تامر حسني فتولّى بنفسه مهمّة الإخراج، ليُخرج العمل بصورةٍ فنيّة متكاملة تجمع بين الصوت والصورة. وقد اختار تامر أن يعكس من خلال كليب الأغنية أجواءً صيفيّة ملوّنة، مليئة بالضّحك والرقص والدبكة، حيث ظهر مع الشامي في مشاهد عفويّةٍ نابضة بالحيويّة تُجسّد روح الأغنية وطاقتها الإيجابيّة. وقد صُوّر العمل في لبنان وتحديداً في منطقة الدامور، المعروفة بطبيعتها الساحرة وببحرها الأزرق.

ويمثّل هذا التعاون محطّةً جديدة ومهمّة في مسيرة الشامي، خصوصاً أنّ النجم تامر حسني يُعدّ من أبرز النجوم تعاونًا مع كبار الفنانين العرب والعالميين، من بينهم شيرين عبدالوهاب، بهاء سلطان، رامي صبري، الشاب خالد، إضافةً إلى تعاونات عالميّة مع Akon، Snoop Dogg، وShaggy.

المطرب الشامي

وفي منتصف شهر يوليو الماضي، أثيرت حالة من الجدل حول المطرب الشاب الشامي، بسبب موقف له في كواليس إحدى حفلاته التي قدمها مؤخرا، ضمن موسم الصيف.

وظهر الشامي، في مقطع متداول على السوشيال ميديا، بعدما تعثر وتم خلع حذاءه قبل أن يصعد إلى المسرح، ولكنه لم يقم بإعادة ارتداء الحذاء بنفسه مرة أخرى، وجعل أحد معاونيه يقوم بربط الحذاء له.

تصرف الشامي، أثار جدلا على السوشيال ميديا، وجعل الكثيرون ينتقدون تصرفه، لاسيما أنه لازال مطرب شاب، ولم يقدم حفل معروف باستثناء حفل واحد مع الفنان جورج وسوف.

المطرب الشامي مع جورج وسوف

ويعتبر الشامي، أحد المقربين من جورج وسوف، الذي تبنى موهبته وأشركه في حفل غنائي لهما في دبي يوم 28 يونيو 2024.

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