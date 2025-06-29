ألف جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية من أول يوليو

أعلن المهندس " عبد الصادق الشوربجي " رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، اليوم ( الأحد ) زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بمبلغ ( ألف جنيه شهرياً) ، اعتباراً من راتب شهر( يوليو ) المقبل.

وثمن رئيس الهيئة تقدير القيادة السياسية للصحافة القومية و دورها الوطني ، وتوجيهات الرئيس برعاية العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وتوجه رئيس الهيئة بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاستجابته لمطالب العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ، وتقديم كافة أوجه الدعم لها باعتبارها أحد أهم ركائز القوى الناعمة، موضحاً أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية بدور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، متوجها بالشكر لسيادته في سرعة تدبير التمويل اللازم لتطبيق هذه الزيادة في دخول العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

و شدد الشوربجي علي استمرار الصحافة القومية المصرية في القيام بدورها التثقيفي والتنويري ، وخدمة قضايا الوطن والمجتمع.