القبض على عصابة سرقة المواقع تحت الإنشاء بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية”، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المواقع تحت الإنشاء.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم واقعتى سرقة ، وضبط بحوزتهم (كمية من الحديد المسلح – الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى) ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيىء النية مقيم بدائرة قسم شرطة بدر تم ضبطه.

وذلك فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

