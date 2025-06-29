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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على عصابة سرقة المواقع تحت الإنشاء بالتجمع

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية”، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المواقع تحت الإنشاء.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم واقعتى سرقة ، وضبط بحوزتهم (كمية من الحديد المسلح – الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى) ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيىء النية مقيم بدائرة قسم شرطة بدر تم ضبطه.

وذلك فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
 

الأجهزة الأمنية أمن القاهرة التجمع الأول سرقة

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