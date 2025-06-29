انحرف عن الطريق.. انقلاب ميكروباص في ترعة بأطفيح دون إصابات

انقلبت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، سيارة ميكروباص في ترعة بقرية القبابات بمدينة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، ولم يسفر الحادث عن أية خسائر بشرية.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث في مدينة أطفيح، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح البلاغ وتبين انقلاب ميكروباص في ترعة بجوار الطريق.

هرع الأهالي لإخراج ركاب الميكروباص من المياه قبل غرقهم بالتعاون مع قوات الأمن التي وصلت مدعومة بالأوناش اللازمة لاستخراج السيارة.

وكشف الفحص الأولي أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق فانحرفت عن الطريق، ما أسفر عن انقلابها في الترعة، ولم يتسبب الحادث في حالات وفاة أو إصابات.