شارك الإعلامي أمير هشام تصريحات المدرب يورجن كلوب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أمير هشام: “يورجن كلوب: كأس العالم للأندية هي أسوأ فكرة تم تنفيذها في كرة القدم”.

كان المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، تحدث كواليس اتخاذه قرار الاستمرار مع "الريدز" في وقت كان يمكنه خلاله قبول تدريب المنتخب الألماني قبل انطلاق بطولة يورو 2024، لكنه فضّل البقاء حتى نهاية مشروعه مع الفريق الإنجليزي.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "فيلت آم سونتاج" الألمانية، قال كلوب: "موسم 2022/2023 لم يكن جيدًا لليفربول. في صيف ذلك العام، كان منتخب ألمانيا يبحث عن مدرب جديد، وكان بإمكاني أن أقول نعم وقتها. ربما كان من الأفضل القيام بشيء مختلف، لكنني لم أرد ذلك".

وأضاف المدرب الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول: "الأمر لم يكن مرتبطًا بوظيفة مدرب المنتخب الألماني تحديدًا، ولكنني لم أستطع مغادرة ليفربول بهذه الطريقة. كان هناك فريق وأشخاص تربطني بهم علاقات قوية، شعرت أنني بحاجة لإنهاء الأمور بطريقة مختلفة".

وأوضح كلوب أنه أراد "إصلاح" الأوضاع داخل ليفربول بعد موسم صعب، من خلال تجديد دماء الفريق والتعاقد مع لاعبين جدد، قائلًا: "كان من المهم بالنسبة لي أن أكون جزءًا من عملية بناء جديدة، وقد نجحنا في ذلك بالفعل. رغم ذلك، كنت قد اتخذت قرار الرحيل في نهاية الموسم".

وكان كلوب قد أعلن في يناير 2024 رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، الذي أنهاه الفريق في المركز الثالث بالبريميرليج، قبل أن يُعين النادي الهولندي أرني سلوت مديرًا فنيًا جديدًا.

وبعد نهاية مسيرته التدريبية في آنفيلد، اتجه كلوب للعمل الإداري، حيث تولى منذ يناير 2025 منصب رئيس قطاع كرة القدم بمجموعة ريد بول، التي تدير عدة أندية كبرى في أوروبا مثل ريد بول لايبزيج وسالزبورج.

وعن مستقبله التدريبي، قال كلوب بوضوح: "قلبي يقول لي لا. كنت أحب عملي كمدرب، لكنني لا أفتقده الآن"، في إشارة إلى رغبته بالابتعاد عن ضغط الوظيفة التدريبية والتركيز على مهام جديدة في مسيرته.