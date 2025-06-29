أفضل لاعب في مصر.. أحدث ظهور لـ مروة عبدالملك مع إمام عاشور

نشرت مروة عيد عبد الملك، لاعبة كرة اليد المصرية السابقة، صورة تجمعها بـ إمام عاشور لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "أفضل لاعب في مصر، أتمنى لك الشفاء العاجل".

وتعرض إمام عاشور للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية، وخضع لإجراء عمليه جراحية في أحد المستشفيات بأمريكا.

ملفات مهمة على طاولة اجتماع الخطيب وريبيرو

ومن ناحية أخرى يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي اليوم الأحد اجتماعا مهما مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الكروي الأول من أجل مناقشة عدد من الملفات المهمة الخاصة بالفريق خلال الفترة الحالية.

وهناك عدة ملفات مهمة ستكون مطروحة على طاولة الاجتماع أولها مناقشة تقريره عن مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، وأبرز السلبيات والإيجابيات، والنتائج التي تحققت وأسباب خروج الفريق من الدور الأول.

أما الملف الثاني فخاص بصفقات الفريق الجديدة المرتقبة خلال الميركاتو الصيفي الجاري والمراكز التي يرغب ريبيرو في تدعيمها خاصة على صعيد خط الدفاع.

ويرغب المدير الفني في التعاقد مع ظهير أيسر جديد مميز دفاعيا وهجوميا وكذلك التعاقد مع لاعبين في مركز قلب الدفاع.

وسيكون الملف الثالث متمثل في اللاعبين المزمع رحيلهم عن الفريق والذين سيوافق النادي على انتقالهم هذا الصيف لأندية أخرى ترغب في ضمهم سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.

أما الملف الأخير، فخاص بمعسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد هذا الصيف واختيار المكان الذي سيقام فيه ما بين إسبانيا وألمانيا والنمسا، أو في ‘حدى الدول العربية مثل قطر أو الإمارات.