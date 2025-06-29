لم يتم الاتفاق على المقابل المادي.. شوبير يوضح تفاصيل انضمام أحمد بيكهام لـ الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل انضمام أحمد رمضان بيكهام، لاعب الأهلي إلى القلعة الحمراء.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي على "أون سبورت إف. إم": “أحمد رمضان بيكهام حصل على الاستغناء من سيراميكا واتسجل في الأهلي وسافر كأس العالم للأندية ولعب البطولة”.

وتابع: “ ولم يتم الاتفاق من الاساس على المقابل المادي وهنا انا بقولك معلومة مؤكدة 100%”.

واختتم: “ الاستاذ محمد أبو العينين مالك نادي سيراميكا قال يروح النادي الأهلي والفلوس دي نتكلم فيها بعدين”.

مكافأة كأس العالم للأندية

ومن ناحية أخرى، تسلم النادي الأهلي مبلغ 7.9 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كدفعة أولى من مكافأة مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمثل هذا المبلغ الجزء الأكبر من إجمالي المكافأة المُخصصة للنادي، والتي تبلغ 11.5 مليون دولار، بواقع:

9.5 مليون دولار كمكافأة أساسية للمشاركة في البطولة بنظامها الجديد.

2 مليون دولار نظير التعادل في مباراتي إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

ويتبقى للنادي 3.1 مليون دولار لم يتسلمها بعد، حيث يُنتظر تحويلها عقب انتهاء البطولة في 13 يوليو المقبل، لكن بعد خصم الضرائب الأميركية المفروضة على الفرق المشاركة، والتي تتراوح نسبتها بين 21% و30% حسب القوانين الضريبية المعمول بها.

وفي هذا السياق، تعاقدت إدارة الأهلي مع مكتب متخصص في الاستشارات الضريبية لتقليل حجم المبالغ المستقطعة، وذلك من خلال تقديم مستندات رسمية تهدف لتخفيض النسبة المقررة من الضرائب المفروضة على النادي.

وكان الأهلي قد ودّع البطولة من دورها الأول، بعد أن تعادل سلبيًا مع إنتر ميامي، وخسر بثنائية نظيفة أمام بالميراس، قبل أن يختتم مشواره بتعادل مثير 4-4 مع بورتو.

وعقب انتهاء المشاركة، منح الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 18 يومًا، في ظل ضغط المباريات المتواصل، وعدم حصول الفريق على أي راحة بعد نهاية الدوري المحلي، نتيجة الاستعدادات المبكرة للمشاركة في المونديال.

ومن المنتظر أن يعود الفريق للتدريبات بعد فترة الراحة، لبدء التحضيرات للموسم الجديد، حيث يطمح الأهلي لمواصلة المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.