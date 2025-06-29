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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إشادة كبيرة بقرار الوطنية للصحافة صرف ألف جنيه للعاملين بالمؤسسات القومية

مجدي البدوي - نائب رئيس اتحاد عمال مصر
مجدي البدوي - نائب رئيس اتحاد عمال مصر
الديب أبوعلي

ثمن مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، قرار الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، بصرف حافز مقطوع للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بقيمة ألف جنيه شهريا لتضاف على الأجر الأساسي، وذلك مع مرتب شهر يوليو القادم.

وأكد البدوي أن هذا القرار يأتي في ضوء حرص الهيئة الوطنية للصحافة على توفير الاستقرار داخل المؤسسات الصحفية القومية وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين بها طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما وجه البدوي الشكر للمهندس عبد الصادق الشوربجي وجميع أعضاء الهيئة لحرصهم الدائم على صرف حقوق العمال التي أقرها القانون، وكذلك الحزم الاجتماعية التي يعلن عنها رئيس الجمهورية.

يذكر أن الهيئة سبق وأن صرفت للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية علاوة دورية قيمتها 575 جنيها مع مرتب شهر يناير الماضي طبقا لقانون العمل.

الهيئة الوطنية للصحافة مرتب شهر يوليو المؤسسات الصحفية القومية الأجر الأساسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العمل العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية علاوة دورية صرف حافز مقطوع للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية الوطنية للصحافة

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