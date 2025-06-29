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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد اهتمام الأهلي.. أسد الحملاوي يتمرد على فريقه البولندي

أسد الحملاوي
أسد الحملاوي
عبدالله هشام

أعلن نادي شلونسك فروتسواف مغادرة أسد الحملاوي، مهاجم الفريق،  معسكر من تلقاء نفسه دون إذن.

يتواجد فريق شلونسك فروتسواف حالياً في ترزبنيكا، ويستعد لموسم 2025/26. 

وشارك أسد الحملاوي في التدريبات والمباراة الودية، ولكنه غادر المعسكر يوم السبت دون موافقة النادي. 

وفي بيان رسمي أكد النادي البولندي : نعتبر سلوكه غير احترافي على الإطلاق، ولا يتناسب مع دور لاعب كرة قدم محترف، كما أنه يتعارض مع بنود عقده واللوائح الاتحادية.

وأضاف النادي البولندي : المهاجم، بالتعاون مع وكلاء أعماله، كان يضغط على النادي منذ فترة للحصول على موافقة بالانتقال.

 يذكر أن الحملاوي، عقده يستمر حتى يونيو 2027، يتضمن شرطًا جزائيًا، وبمجرد دفعه، لا يمكن للنادي الاحتفاظ باللاعب. 

وأوضح النادي: “لم يكن أي من العروض التي وصلت إلى النادي مؤخرًا قريبًا من المبلغ المحدد في العقد، مما يعني أن النادي لم يكن ملزماً بقبولها، خاصة وأن جميع المقترحات كانت بعيدة بشكل كبير عن القيمة السوقية للاعب”.

وأردف: “وبناءً على ما سبق، فإن الإدارة الرياضية ومجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة النادي أولاً، رفضوا العروض والاستفسارات الواردة باستمرار، بينما كانوا تحت ضغط اللاعب ووكالته للموافقة على الانتقال بمبلغ أقل من المنصوص عليه في الشرط الجزائي، وبعد بدء المعسكر التدريبي في ترزبنيكا، تسارعت المحادثات مع أحد الأندية الأجنبية - حيث تلقى شلونسك فروتسواف عرضًا أعطى الأمل في التوصل إلى اتفاق مفيد للنادي ووافق على التفاوض بشأن شروط الانتقال المحتمل لأسد الحملاوي،  لكن هذا التنازل من جانب نادي فروتسواف قوبل بتجاهل واضح من قبل اللاعب، الذي غادر معسكر الفريق الأول من تلقاء نفسه يوم السبت، محاولاً بذلك فرض الموافقة على انتقاله”.

واتخذ النادي قرار قوي خلال بيانه بقطع كافة المحادثات مع الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب بجانب معاقبته.

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