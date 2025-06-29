وفاة شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة بطريق سفاجا – القصير

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، جميعهم مصريون، صباح اليوم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 30 بطريق سفاجا – القصير، بمحافظة البحر الأحمر.

وكانت غرفة عمليات الطوارئ، قد تلقت بلاغًا مباشرًا يفيد بوقوع الحادث، وتبين من الفحص اشتراك 3 سيارات في الحادث، حيث أسفر عن وفاة شخص في موقع الحادث وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي الرعاية الطبية، بينما تم التحفظ على الجثمان لحين انتهاء المعاينة واتخاذ إجراءات الإخلاء.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث، فيما يُرجح أن السرعة الزائدة أو اختلال عجلة القيادة كانت من الأسباب المحتملة للانقلاب.