أخبار التكنولوجيا| الروبوتات الذاتية تقنية ثورية تستعد لإعادة تشكيل العالم.. ميتا تخطط لاستغلال صورك لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



احذر.. ميتا تخطط لاستغلال صورك لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

لطالما كانت شركة ميتا المالكة لمنصة فيسبوك، محورا للنقاشات المتعلقة بالخصوصية، خصوصا مع استخدامها بيانات المستخدمين في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بما في ذلك الصور المنشورة علنا، لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الشركة تخطو خطوة أعمق في هذا الاتجاه، قد تثير مخاوف أكبر.

رغم الانتشار الواسع للحديث عن لجوء الناس إلى روبوتات الذكاء الاصطناعي كـ رفقاء أو مصادر للدعم العاطفي، يكشف تقرير حديث من شركة أنثروبيك Anthropic، المطورة للمساعد الذكي الشهير Claude، أن هذا السلوك نادر الحدوث في الواقع.



هل تم تسريب بياناتك؟.. 4 أدوات مهمة للتحقق من اختراق كلمة مرورك

نقوم يوميا بحفظ كلمات المرور دون تفكير داخل المتصفحات أو التطبيقات، أو حتي عبر برامج إدارة كلمات المرور، معتقدين أنها ستبقي معلوماتنا آمنة.

في تجربة واقعية طريفة ومقلقة في آن واحد، حاول باحثون من شركة أنثروبيك Anthropic، بالتعاون مع شركة Andon Labs لاختبارات أمان الذكاء الاصطناعي، الإجابة على سؤال يشغل الكثيرين، هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل فعلا محل الموظف البشري؟.

تستعد شركة جوجل لإطلاق تطبيق YouTube Create على أجهزة iOS، بعد نحو عامين من توفره حصريا على نظام أندرويد، وتشير بيانات التوظيف إلى أن الشركة بدأت بالفعل في تعيين مهندسي برمجيات في الهند للعمل على تطوير نسخة iOS من التطبيق.

الروبوتات الذاتية لم تعد فكرة مستقبلية بل واقع حاضر، إذ بدأت تتحمل المهام الشاقة وأعمال التنفيذ اليدوية، فبعد أن كانت في السابق مجرد تجربة ملفتة للنظر، تحولت بسرعة كبيرة لتصبح العمود الفقري للصناعة الحديثة.

طرحت واتساب ميزة جديدة لمستخدمي نسخة البيتا على أجهزة أندرويد تتيح لهم مسح المستندات ضوئيا داخل التطبيق مباشرة، وهي وظيفة كانت متوفرة لمستخدمي iOS منذ عدة أشهر.

تختبر منصة تيك توك، ميزة جديدة للمراسلة تعرف باسم "لوحات الإعلانات"، تتيح للعلامات التجارية وصناع المحتوى نشر رسائل عامة لمتابعيهم، في صيغة اتصال أحادي من المرسل إلى الجمهور.

في تحول لافت عن تصريحاته السابقة، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، أن الأجهزة التي نستخدمها اليوم لم تصمم لعالم يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي.