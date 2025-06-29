658 مليون دولار .. تفاصيل تحالف صيني لبناء مصنع كيماويات

أفادت قناة العربية بأن وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت، توقيع الاتفاقيات والعقود النهائية لبدء تنفيذ المجمع الصناعي لإنتاج حامض الفوسفوريك في هضبة أبوطرطور بمحافظة الوادي الجديد، بالشراكة بين شركات مصرية وصينية، باستثمارات تصل إلى 658 مليون دولار.

نقابة البترول تنعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي وتُشيد بتحرك الدولة ننشر التعديلات الجديدة على قانون الضريبة المضافة تشمل السجائر والمركبات والعصائر والبترول البترول توقع عقود تنفيذ مجمع انتاج حامض الفسفوريك بالوادي الجديد

تحالف صيني ضخم

أوضحت الوزارة في البيان أن الاتفاق الإطاري تم توقيعه بين مساهمي المشروع، بجانب توقيع عقد المقاول العام مع تحالف شركتي CSCEC وECEC الصينيتين،بهدف تمهيد انطلاق التنفيذ الفعلي للمشروع.

ويستهدف المجمع في مرحلته الأولى إنتاج حوالي 250 ألف طن سنويًّا من حامض الفوسفوريك التجاري عالي التركيز، باستخدام خامات الفوسفات المستخرجة من مناجم أبوطرطور، ووفقًا لأحدث التقنيات العالمية.