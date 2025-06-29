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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية: تقسيم الحدود الإدارية يدعم خطط التنمية ويحقق العدالة في توزيع الموارد

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، خريطة الحدود الإدارية لمحافظة الغربية، بالتنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة وهي (الدقهلية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، كفر الشيخ)، وذلك استنادًا إلى ما ورد من هيئة المساحة العسكرية، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم وتحديد الحدود الإدارية للمحافظات على مستوى الجمهورية.

جهود محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن اعتماد الحدود الجديدة يمثل خطوة مهمة في تنظيم التقسيمات الإدارية، بما يحقق التكامل بين المحافظات ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو دعم خطط التنمية، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية.

دعم خدمات المواطنين 

وقال المحافظ: “نعمل على ترسيخ قواعد التخطيط السليم، وضمان أن كل وحدة محلية وكل قرية ومركز داخل المحافظة تكون لها حدود واضحة ومسؤوليات دقيقة. هذا التنظيم يسهّل على المواطن الحصول على الخدمة بشكل أسرع، ويعزز قدرة الأجهزة التنفيذية على الاستجابة الفورية لاحتياجات الأهالي”، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة أن تقع الحدود الإدارية على فواصل طبيعية واضحة مثل المجاري المائية والطرق الرئيسية، بما يسهم في سهولة ضبط النطاقات الجغرافية وتعزيز فاعلية العمل التنفيذي ميدانيًا.

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية 

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن محافظة الغربية تولي أهمية كبيرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الجهاز الإداري، موضحًا أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في تحديث البنية الإدارية، وستنعكس إيجابيًا على كافة مجالات العمل والخدمات على أرض المحافظة.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار المحافظة في التنسيق الكامل مع أجهزة الدولة، لضمان تطبيق الحدود المُعتمدة على أرض الواقع، ومواصلة جهود التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تؤسس لمستقبل إداري أكثر كفاءة، وخدمات أقرب للناس، وتنمية تُراعي عدالة التوزيع واحتياجات كل منطقة.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تحسبن خدمات المواطنين حل مشكلات

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