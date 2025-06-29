وسط اهتمام من أندية كبرى.. رحيل نجم إيفرتون الإنجليزي

أعلن دومينيك كالفرت لوين، مهاجم إيفرتون، رحيله رسميًا عن النادي مع نهاية عقده في 30 يونيو الجاري، بعدما فشلت مفاوضات التجديد.

وسيكون المهاجم الدولي متاحًا للانتقال بشكل مجاني هذا الصيف.

وأكد كالفرت لوين (28 عامًا) عبر حسابه على "إنستجرام"، أن القرار جاء بعد تفكير عميق مع عائلته، معتبرًا أنه الوقت المناسب لبدء فصل جديد في مسيرته، بعد تسع سنوات قضاها مع التوفيز.

وخاض المهاجم الذي سبق أن لعب لشيفيلد يونايتد، 273 مباراة مع إيفرتون في مختلف البطولات، سجل خلالها 71 هدفًا، ليصبح ثالث أفضل هداف للفريق في البريميرليج، رغم معاناته المتكررة مع الإصابات.

كما سجل 4 أهداف في 11 مباراة مع منتخب إنجلترا.

يُذكر أن كالفرت لوين ارتبط اسمه بأندية كبرى مثل مانشستر يونايتد ونيوكاسل وتشيلسي.