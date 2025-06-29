شريف مصطفى يناقش خطة استعداد الاتحاد الأفريقي للووشو كونغ فو للمشاركة بأولمبياد الشباب 2026

عقد المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الأفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، اجتماعا هاما للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي عبر تطبيق «زووم» لمناقشة خطة الناشط لعامي 2025، 2026 والاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار 2026 وتوسيع قاعدة المشاركين.

استهدف الاجتماع عدة محاور رئيسية تهدف إلى الارتقاء بمستوى اللعبة في أفريقيا ومناقشة خطة النشاط لعامي 2025 و2026 وتم استعراض واعتماد خطة عمل شاملة للعام الحالي والقادم، تتضمن البطولات القارية والدورات التدريبية والمعسكرات الإعدادية لبطولات العالم.

قال شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الأفريقي للكونغ فو أن هذه الخطة تهدف إلى زيادة عدد المشاركين في اللعبة، وتوسيع قاعدة الممارسين في مختلف الدول الأفريقية، مع التركيز على اكتشاف وتطوير المواهب الشابة.

كما ناقش الاجتماع الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 حيث يعتبر هذا المحور من أولويات الاجتماع، حيث سيتم بحث كافة الاستعدادات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو لضمان مشاركة أفريقية قوية ومشرفة في هذا الحدث الأولمبي الهام ويشمل ذلك وضع برامج إعداد متكاملة للمنتخبات الأفريقية المشاركة، وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم.

أكد شريف مصطفى خلال رؤيته لتطوير اللعبة في القارة الأفريقية على التزامه بالعمل على تطوير اللعبة في القارة الأفريقية بما يليق بسمعة القارة في رياضة الووشو كونغ فو وتشمل رؤيته 5 بنود الأول يشمل توسيع قاعدة الممارسين حيث يسعى الاتحاد الأفريقي إلى نشر اللعبة في دول أفريقية جديدة، وتشجيع الاتحادات الوطنية على تنظيم المزيد من البطولات المحلية والدورات التدريبية لزيادة عدد الممارسين.

ويشمل سبل تطوير اللعبة الارتقاء بالمستوى الفني حيث يتم التركيز على تأهيل المدربين والحكام الأفارقة وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وتبادل الخبرات مع الاتحادات الدولية لرفع المستوى الفني للاعبين، مع تعزيز التعاون القاري والدولي حيث يعمل الاتحاد الأفريقي على تقوية الروابط مع الاتحادات الوطنية في القارة، ومع الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو لضمان التنسيق الفعال في كافة الأنشطة والبرامج.

وكشف شريف مصطفى أن من ضمن خطط التطوير استضافة البطولات الكبرى تهدف استضافة دول أفريقية للبطولات القارية والدولية إلى إبراز قدرة القارة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتوفير فرص احتكاك قوية للاعبين الأفارقة وأشادت دول أفريقية بنجاح مصر مؤخرًا في تنظيم البطولة الأفريقية التاسعة للووشو كونغ فو، مما يعكس التطور الملحوظ في التنظيم والإدارة.

ومن ضمن خطط تطوير اللعبة في إفريقيا كشف شريف مصطفى أنه يتركز على الفئات العمرية المختلفة حيث يولي الاتحاد اهتمامًا خاصًا بتطوير الفئات السنية المختلفة، من خلال تنظيم بطولات للشباب والناشئين، وعودة اللعبة إلى البطولات الجامعية، مما يضمن استمرارية ظهور المواهب الشابة.