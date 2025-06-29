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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من العمليات المركزية.. مستقبل وطن يضع الترتيبات النهائية استعدادا لانتخابات الشيوخ

قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن
قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

اجتمعت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، في غرفة العمليات المركزية الموسعة، المقامة داخل الحزب في إطار استكمال جاهزية واستعدادت الحزب لخوض الانتخابات، وتعزيز المشاركة السياسية الإيجابية.

حضر الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب و الأمناء العام المساعدون للحزب.

وناقش الاجتماع الترتيبات النهائية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وتحديد الكوادر والكفاءات الحزبية المرشحة للفردي والقائمة، لتمثيل الحزب بناءا على معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على خدمة المواطنين في كافة المجالات بشكل فعال، انطلاقا من الالتزامات الوطنية للحزب ومسئوليته المجتمعية ودوره في تعزيز الحياة السياسية.

وتضم غرفة العمليات المركزية المقامة داخل مقر الحزب، مجموعة كبيرة من الكوادر والخبرات السياسية والتنظيمية، فضلا عن مشاركة الأمانات النوعية المركزية، تحت إشراف أمانة التنظيم المركزية، لرصد ومتابعة الفعاليات واللقاءات والأنشطة والمؤتمرات الجماهيرية التي ينظمها الحزب على مدار العام ، إلى جانب متابعة الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، كما تعتمد على غرف عمليات فرعية منتشرة في مختلف المحافظات والقرى والمدن، مع تولي مسؤولية توفير التجهيزات اللوجستية اللازمة لضمان تحقيق المستهدفات الانتخابية الحزبية.

جدير بالذكر، أنه تم تجهيز الغرفة بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعي، وتعمل وفق أحدث المنهجيات التي تواكب التطورات الانتخابية والتكنولوجية العالمية.

قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن خوض الانتخابات أحمد عبد الجواد عبد الهادي القصبي

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