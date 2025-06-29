باحث: الشعب الحائط الصلب الذي وقف أمام المخطط وأسقطه في 30 يونيو

أكد الباحث السياسي إيهاب عمر، أن الشعب المصري كان هو الحائط الصلب الذي وقف أمام هذا المخطط وأسقطه في 30 يونيو، مضيفا أن تنظيم الإخوان لم تتردد في تقديم تنازلات تتعلق بالأرض والسيادة.

وأضاف الباحث السياسي إيهاب عمر، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي عبر برنامجها الساعة 6 المذاع على قناة الحياة مشيرًا إلى تصريحات موثقة حول اتفاقات لتسليم أجزاء من الأراضي المصرية، سواء في سيناء أو حلايب وشلاتين.

وتابع الباحث السياسي إيهاب عمر، أن وعي المصريين ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، كان السبب الرئيسي في الحفاظ على وحدة الدولة المصرية واستقرارها أمام محاولات التفتيت والانهيار.