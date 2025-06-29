قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة الشباب بمجلس النواب توافق على مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة في مجموعه
أحمد موسى: الإعلام المعادى يستغل حادث الطريق الإقليمى لاستهداف الرأى العام .. فيديو
هل تم تسريب بياناتك؟.. 4 أدوات مهمة للتحقق من اختراق كلمة مرورك
بث مباشر| أحمد موسى يدافع عن الفريق كامل الوزير.. تفاصيل
وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال مصر على تصدرهم جدول بطولة إفريقيا للسلاح بـ21 ميدالية
معاون رئيس الضرائب: التعديلات الجديدة لتحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار
احذر الشبورة والحرارة الشديدة.. الطقس غدا يشهد تغييرات مفاجئة
الجبهة الوطنية يهنئ أبو العينين بتسلمه رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط
تقرير جديد: الذكاء الاصطناعي لا يحل محل العلاقات الإنسانية
اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية ختام تعاملات الأحد
فرصة لمحدودي الدخل.. متى يبدأ التقديم في الطرح التكميلي لشقق سكن لكل المصريين
مونديال الأندية.. باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي برباعية في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

باشات: ثورة 30 يونيو كانت نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة

اللواء حاتم باشات
اللواء حاتم باشات
محمد الشعراوي

قال اللواء حاتم باشات، عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية، إن ثورة 30 يونيو ستظل لحظة فارقة في التاريخ الحديث للدولة المصرية، حيث عبرت عن إرادة شعبية خالصة واجهت خطر اختطاف الدولة على يد جماعة الإخوان الإرهابية، التي حاولت تغيير هوية مصر الوطنية والحضارية لصالح مشروع مشبوه، لا يؤمن بالدولة ولا بالحدود، و أنقذت الوطن من براثن الفوضى والانهيار، واستعادت الدولة المصرية هويتها الوطنية من جماعة حاولت خطفها لحساب مشروع أيديولوجي دخيل على المجتمع المصري.

وأكد باشات، في تصريحات له اليوم، أن ما يحدث في المنطقة أثبت أن هذه الثورة العظيمة كانت وستظل الحصن المنيع للهوية المصرية والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ونقطة الانطلاق للجمهورية الجديدة.


وأضاف باشات ، أن ما حدث في 30 يونيو كانت ثورة شعبية، ساندتها كل قوى الوطن، وفي مقدمتها القوات المسلحة المصرية، التي انحازت بإرادة وطنية خالصة لإرادة الشعب، من حكم الجماعة التي لم تؤمن يوما بالدولة الوطنية، وسعت بكل وضوح لتفكيك مؤسساتها لصالح ولاءات تنظيمية وأيديولوجية متطرفة و منذ وصولها للسلطة، بدأت فورا في تنفيذ مخطط "التمكين"، من خلال السيطرة على مفاصل الدولة الحيوية، وتصفية الكفاءات، وتكريس خطاب تكفيري إقصائي هدفه تفكيك المجتمع، وبث الفرقة بين أبنائه، في مشهد غير مسبوق من العبث بمستقبل وطن يمتد تاريخه لآلاف السنين.


ونوه إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت بعد ثورة 30 يونيو ضرب استقرار الدولة ، من خلال تنفيذ عمليات تخريبية تستهدف مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة والمواطنين، في محاولة يائسة لإسقاط الوطن إلا أن الدولة المصرية نجحت في التصدي لهذا الإرهاب الأسود بفضل تماسك مؤسساتها ويقظة أجهزتها الأمنية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له دور محوري في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، وتعزيز وحدة الصف الوطني، حين اختار الانحياز للشعب، وتحمل مسؤولية تاريخية في وقت كانت فيه كل السيناريوهات مفتوحة، مشيرا إلى أن شجاعة القرار وصدق النية والرؤية الواضحة أعادت مصر إلى مسارها الوطني، ووضعت أساس الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنمية والاستقرار وبناء الإنسان.

وأضاف باشات، أن خطورة المرحلة لم تكن فقط في محاولات اختطاف القرار الوطني، بل في تهديد استقلالية الدولة المصرية ومحاولة دمجها في مشروع إقليمي تديره قوى خارجية لا ترى في مصر سوى ساحة نفوذ يجب إخضاعها، وكانت الجماعة الإرهابية هي الأداة لتنفيذ هذه الأجندة الخارجية والتي تسعى لتغيير خريطة المنطقة بالكامل، وهو ما جعل ثورة 30 يونيو ضرورة وجودية لا خيارا سياسيا.

وأكد باشات ، أن ما تحقق منذ 30 يونيو في ملفات البنية التحتية، وتطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز السياسة الخارجية المصرية، واستعادة الدور الإقليمي، كل ذلك يعد شهادة حية على أن الثورة لم تكن لحظة فقط، بل بداية مشروع وطني كبير ما زلنا نقطف ثماره، داعيا إلى ضرورة ترسيخ وعي الأجيال الجديدة بهذه الحقبة الفارقة، حتى لا تتكرر أخطاء الماضي، ويبقى الوطن عصيا على الاختطاف.

وشدد باشات علي أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، لأنها لم تكن فقط ثورة على حكم فاشل، بل كانت ثورة من أجل بقاء الدولة، واستعادة مكانتها، وتمكين الإرادة الشعبية من صناعة المستقبل، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان – ولا يزال – قائدا وطنيا حمى البلاد من الانهيار، ويمضي بها بثقة نحو الجمهورية الجديدة.

اللواء حاتم باشات الأمن القومي حزب الجبهة الوطنية ثورة 30 يونيو جماعة الإخوان الإرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

مجلس النواب

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

صورة أرشيفية

تنسيق الثانوية العامة 2025 في 5 محافظات للناجحين في الشهادة الإعدادية

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد

امتحانات الثانوية العامة

مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

ترشيحاتنا

رفع الإشغالات

كفر الشيخ.. حملات لرفع الإشغالات والتعديات من شوارع دسوق

فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم بجامعة دمنهور

تحت شعار عطاؤك حياة.. استمرار فعاليات التبرع بالدم بجامعة دمنهور

أبطال مراكز الشباب بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية يهنئ أبطال مراكز الشباب بعد تتويجهم بلقب "العباقرة"

بالصور

الفنان يحيى الفخراني: اكتئبت بعد حريق المسرح القومي وسعيد بالعودة

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

فى أجواء مبهجة .. خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج زياد عوض

ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض

رصف وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الفنان محمود حجازي

مديري طلب أمسح الحمامات.. محمود حجازي يكشف أصعب موقف له قبل الشهرة

يحيي الفخراني

بحضور يحيى الفخراني.. انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية الملك لير

انفصال عبير صبري

بعد زواج 7 سنين انفصال عبير صبري عن زوجها … ماذا قالت عنه؟

البلوجر المتهم

فيديوهات خادشة.. القبض على صانع محتوى شهير بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحش الكون

المزيد