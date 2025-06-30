قادرون على تحقيق المزيد.. وكيل طب قصر العيني يكشف أهمية جهاز التنفس الصناعي المصري

أكد الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل كلية طب القصر العيني للدراسات العليا والبحث العلمي، أن جهاز التنفس الصناعي الذي تم تصنيعه هو شراكة بين قطاع الصناعة والبحث العلمي، مشيرا إلى أنه تم اختبار الجهاز وتوجت الاختبارات بنجاح.

وقال عبد المجيد قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية المحور، أن جهاز التنفس الصناعي المصري أرخص بكثير من نظيره المستورد، مؤكدا أن هذا الجهاز سيساعد على توفير الكثير من الدولارات.

وتابع وكيل كلية طب القصر العيني للدراسات العليا والبحث العلمي، أنه متفائل جدا وقادرون على تحقيق المزيد من الاكتشافات الطبية.

وأشادت نقابة الأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، بإعلان كلية طب قصر العيني، عن حصول جهاز التنفس الصناعي المصري "EZVent" على الترخيص التجاري الرسمي، ليُصبح أول جهاز تنفس صناعي للرعاية الحرجة يتم تصميمه وتطويره وتصنيعه بالكامل داخل مصر.



