أحمد موسى: حلقة على مسئوليتي أثمرت قرارات حكومية حاسمة بشأن حادث الدائري الإقليمي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، التي أُذيعت السبت، كان لها تأثير مباشر في صدور قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحادث الدائري الإقليمي، والتي نُشرت رسميًا اليوم.

وخلال تقديمه البرنامج على قناة "صدى البلد"، شدد موسى على أهمية الالتزام بالسرعة القانونية على الطرق، محذرًا من محاولات البعض لاستغلال الحوادث بهدف تحقيق "تريند" على حساب المصلحة العامة.

وأشار إلى أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا ويدرك من يسعى للإصلاح ومن يثير الفتنة، مؤكدًا أن مصر تسير للأمام ولن تعود إلى الوراء.

وأوضح أن الجهات المعنية تمكنت من تحديد المركبات التي خالفت قواعد المرور وسارت عكس الاتجاه على الطريق، مؤكدًا تطبيق عقوبات رادعة بحقهم.

ووجّه موسى رسالة للسائقين قائلاً: "الالتزام بالقانون مسؤولية جماعية.. كل مواطن رقيب على نفسه وغيره".

واختتم بقوله: "الدول المتقدمة لا تعتمد على وجود شرطة في كل شارع، لأن المواطنين يحترمون القانون، ونحن قادرون على الوصول لهذا النموذج".