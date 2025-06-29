ما الجديد في الضريبة المضافة؟ مسئول بالضرائب يرد بعد موافقة البرلمان

أكد الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، أن التعديلات الضريبية الجديدة تمثل خطوة جوهرية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة دون تحميل محدودي الدخل أعباء إضافية.

وتابع الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن قطاع المقاولات يمثل أحد أكبر القطاعات المتشابكة، حيث يرتبط به نحو 400 نشاط اقتصادي، مشيرًا إلى أن كثيرًا من هذه الأنشطة كانت تعمل خارج المنظومة الرسمية، مما أضر بخزينة الدولة وأفقدها موارد ضريبية مهمة.

وأكمل الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، أن تطبيق سعر الضريبة العام مع السماح بخصم الضريبة على المدخلات سيشجع هذه الأنشطة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أن المنظومة القديمة بنسبة 5% كانت تسمح لبعض الأطراف بالتحايل، في حين أن النظام الجديد أكثر شفافية وفاعلية.