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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة غدا| احسب قبضك

بنك ناصر الاجتماعي
بنك ناصر الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تبدأ غداً الثلاثاء، عملية صرف معاشات شهر يوليو 2025 من جميع منافذ الصرف فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد وماكينات ال ATM .

ووضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كافة  الترتيبات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر يوليو 2025   ، وذلك متضمن الزيادة الجديد بنسبة 15%.

ووجه اللواء جمال  عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15٪؜ اعتبارا من أول يوليو  تعكس اهتمام الربيس بتعزيز الحماية الاجتماعية لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

الحد الأقصى للزيادة

وأوضح عوض ان الحد الاقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة  الزيادة 70 مليار  سنويا.

وأضاف  أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستنهي كافة الإجراءات الادارية والفنية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة المقررة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الـATM والمحافظ الإلكترونية.

صرف معاشات شهر يوليو 2025 بنك ناصر الاجتماعي البريد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

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