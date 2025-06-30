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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد.. البترول توقع عقود تنفيذ مجمع إنتاج حامض الفسفوريك.. واستقرار في أسعار الخضروات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

البترول توقع عقود تنفيذ مجمع انتاج حامض الفسفوريك بالوادي الجديد

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توقيع الاتفاقيات والعقود النهائية لبدء تنفيذ المجمع الصناعي لإنتاج حامض الفسفوريك بهضبة أبوطرطور، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة .

تنفيذاً لأهداف المحور الثالث من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة المردود الاقتصادي من الثروات التعدينية .

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 توقيع الاتفاق الإطاري

شهد الوزير والمحافظ توقيع الاتفاق الإطاري بين مساهمي المشروع، وتوقيع عقد المقاول العام مع تحالف شركتي CSCEC/ECEC الصينيتين لتنفيذ المجمع الصناعي كنقلة نوعية تستهدف تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي من خام الفوسفات المصري من خلال توجيهه لصناعات ذات مردود كبير بدلاً من تصديره كخام.

شركة ابوقير للأسمدة


وقع الاتفاق الإطارى للمساهمين كل من المهندس هانى ضاحى رئيس شركة ابوقير للأسمدة و المهندس محمد شعيب رئيس شركة غاز الشرق  ، و الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية ، و المهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة فوسفات مصر وشركة ابوطرطور لإنتاج حامض الفسفوريك والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفى رئيس شركة انبى  .

شركة فوسفات مصر وابوطرطور

ووقع عقد المقاول العام لبدء التنفيذ المهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة فوسفات مصر وابوطرطور لإنتاج حامض الفسفوريك والمهندس مدحت يسرى  العضو المنتدب التنفيذى لشركة ابوطرطور لإنتاج حامض الفسفوريك مع كل من السيد تشانج وى تشاى رئيس  CSCEC الصينية في مصر ، والسيد زيهاو شاوبينج عن شركة ECEC بحضور مساهمى المشروع والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة و المهندس هشام شتا رئيس شركة إنكوم والمهندس عمرو شتا الشريك التنفيذي لشركة إنكوم الشريك المصرى للتحالف الصينى .

ويُعد هذا المشروع أحد أكبر المشروعات الصناعية التي تستهدف تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية المصرية، وتحديدًا خام الفوسفات، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 658 مليون دولار ويستهدف المجمع، في مرحلته الأولى، إنتاج 250 ألف طن سنويًا من حامض الفوسفوريك التجاري عالي التركيز (P₂O₅ 100%)، باستخدام خامات الفوسفات المستخرجة من مناجم أبوطرطور، ووفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في التصميم والتشغيل، وذلك تحت مظلة شركة "أبوطرطور لحامض الفوسفوريك .

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عقب التوقيع، أهمية هذه الخطوة في إطلاق العمل الفعلي بالمشروع، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن المحور الثالث لاستراتيجية الوزارة وتهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج القومي.
وأضاف أن بدء تنفيذ المشروع يمثل خطوة تاريخية للانتقال من إنتاج الخامات إلى إقامة صناعات تعدينية متكاملة تحقق قيمة مضافة عالية، وبداية لفتح آفاق جديدة لمصر في مجال الصناعات التعدينية القائمة على ثرواتها التعدينية .
ووجه الوزير الشكر لجميع المساهمين وفرق العمل على جهود العمل التكاملى التي أسهمت في سرعة البدء الفعلي للمشروع والالتزام بالجداول الزمنية، مشيدًا بالإرادة الجماعية لمواجهة التحديات والانطلاق نحو التنفيذ.

و أشار إلى ماتوليه القيادة السياسية والحكومة من اهتمام كبير ومتابعة مستمرة لهذا المشروع الذي يؤسس لصناعات تعدينية للخامات المصرية .

كما أعرب عن تقديره لمحافظ الوادي الجديد على دعمه وتعاونه المستمر في هذا المشروع، ووجه بسرعة التنسيق لبدء اعمال المقاول العام في موقع المشروع بالوادي الجديد .

من جانبه، أكد اللواء دكتور محمد الزملوط  محافظ الوادي الجديد  أهمية المشروع للمحافظة، مشيراً الى أن إقامة مثل هذا المجمع الصناعي يُعد ترجمة حقيقية لاستراتيجية الدولة في تعمير وتنمية الظهير الصحراوي، وتحديدًا الوادي الجديد، الذي ظل لعقود طويلة بعيدًا عن خريطة التنمية الصناعية الثقيلة. واليوم نشهد خطوة فارقة نحو خلق قاعدة صناعية متكاملة في المحافظة، تستفيد من موقعها الجغرافي الفريد ومواردها الطبيعية الثرية."
وأضاف أن المشروع سيسهم  في خلق المئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، كما أنه سيعزز من جاذبية المنطقة للاستثمار الصناعي، بما يُحقق تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة. ونحن كمحافظة نضع كل إمكانياتنا لخدمة هذا المشروع القومى الواعد .

ووجه اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الشكر والتقدير للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على اهتمامه ودعمه المستمر للمشروع، ومساندته في إزالة التحديات وتنفيذ الحلول اللازمة لوضع المشروع موضع التنفيذ بعد سنوات من التحديات، لافتا إلى أن القيادة السياسية والحكومة توليان اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع الحيوي لما يمثله من أهمية لتنمية قطاع التعدين ودعم التنمية في المحافظة .

واكد المهندس محمد عبدالعظيم  رئيس شركة فوسفات مصر وشركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك  فقد أن المشروع يُعد بمثابة خطوة أولى على طريق طويل من التطوير الصناعي في الوادى الجديد موضحاً أن المرحلة الأولى من المشروع لا تمثل نهاية المطاف، بل نعتبرها نواة حقيقية لسلسلة من المشروعات المستقبلية التي يمكن بناؤها على ما يوفره المشروع من حمض الفوسفوريك عالي الجودة، وما تزخر به منطقة أبوطرطور من احتياطيات ضخمة من خام الفوسفات.

وأضاف ، نحن على أتم الاستعداد لتنفيذ هذا المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يعكس التزامنا تجاه الدولة والمجتمع، ويجعل من هذا المشروع قصة نجاح صناعية حقيقية في صعيد مصر، وركيزة أساسية لنمو صناعة الأسمدة الفوسفاتيةبمصر والمنطقة.

ويُقام المشروع في هضبة 

الوادى الجديد وزير البترول محافظ الوادي الجديد فعاليات

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