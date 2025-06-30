إعلامي: تمرد داخلي يواجه جون إدوارد في الزمالك بسبب ملف الإعارات



قال الإعلامي خالد الغندور إن جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك، يواجه أزمة مبكرة داخل القلعة البيضاء تتعلق بعدد من اللاعبين غير الأساسيين في الفريق، والذين يرفضون الخروج على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"وبحسب مصادر داخل النادي، فإن بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص المشاركة الكافية خلال الموسم الماضي أبلغوا الإدارة برغبتهم في فسخ عقودهم بالتراضي، مع تسوية مستحقاتهم المالية المتأخرة، بدلاً من الانتقال بنظام الإعارة إلى أندية أخرى".

تابع :"وترى الإدارة أن الإعارة هي الحل الأفضل لتسويق هؤلاء اللاعبين والحفاظ على حقوق النادي المالية، في حين يتمسك اللاعبون بفسخ التعاقد دون تحمل أعباء فترة عدم مشاركتهم مع الفريق، مما يضع جون إدوارد في موقف معقد ويستلزم تدخلًا إداريًا سريعًا لحسم الملف".

وواصل :"وتأتي هذه الأزمة في ظل سعي الزمالك لإعادة هيكلة قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وتقليل عدد اللاعبين غير المؤثرين، بما يتناسب مع توجه النادي للتعاقد مع عناصر جديدة وقوية تدعم المشروع الفني الجديد الذي يقوده المدير الفني المنتظر الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة".

واختتم :"ويظل مصير هؤلاء اللاعبين معلقًا حتى الآن، وسط محاولات للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف".