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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم مسلح يودي بحياة رجلي إطفاء خلال مواجهة حريق في ولاية أيداهو الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت شرطة مقاطعة كوتيناي في ولاية أيداهو الأمريكية، الأحد، عن مقتل اثنين من رجال الإطفاء بالرصاص أثناء مشاركتهما في جهود إخماد حريق شمالي الولاية، في واقعة لا تزال دوافعها غير معروفة حتى الآن.

وأوضحت السلطات أنها عثرت على جثة رجل وسلاح ناري بالقرب منها في منطقة جبل كانفيلد، حيث تعرض فريق الإطفاء لكمين مسلح أثناء مباشرته عمليات إخماد الحريق. 

وقال قائد شرطة المقاطعة إن فريق "سوات" التابع للشرطة هو من عثر على الجثة، مشيرا إلى أن الشخص الميت يعتقد أنه مطلق النار الوحيد.

وتمكنت السلطات من رفع أمر البقاء في المنازل الذي فرض على السكان أثناء المواجهة بين قوات الأمن وعدد غير محدد من المسلحين، بعد انتهاء التهديد المباشر.

من جهتها، أفادت شبكة "ABC News" بأن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم تم إطلاعها على تفاصيل الحادثة. 

وفي تعليقه على الواقعة، وصف حاكم ولاية أيداهو، براد ليتل، الهجوم بأنه "اعتداء شنيع على رجال الإطفاء الشجعان"، داعيا سكان الولاية إلى الدعاء للضحايا وعائلاتهم، وحث الجميع على الابتعاد عن المنطقة لإتاحة المجال للسلطات المختصة للقيام بمهامها.

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