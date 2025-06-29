إريك ترامب يلمّح إلى احتمال ترشحه لرئاسة أمريكا| تفاصيل

في تصريحات مثيرة للجدل، لمح إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمال ترشحه أو أحد أفراد عائلته لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء ولاية والده الثانية.

"المسار إلى البيت الأبيض سيكون سهلًا"

وقال إريك ترامب، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي المشارك لمؤسسة ترامب، في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز”: "السؤال الحقيقي هو: هل ترغب في جرّ أفراد عائلتك الآخرين إلى هذا؟ هل أرغب في أن يعيش أطفالي نفس التجربة التي عشتها خلال العقد الماضي؟".

وأضاف: "إذا كانت الإجابة بنعم، فأعتقد أن المسار السياسي سيكون سهلاً. وأعتقد أنني أستطيع القيام بذلك، بل وأظن أن هناك أفرادًا آخرين من عائلتنا قادرين على ذلك أيضًا".

ابتعاد عن السياسة.. وترقب للمستقبل

وعلى خلاف شقيقه دونالد جونيور وشقيقته إيفانكا ترامب، لم يظهر إريك، البالغ من العمر 41 عامًا، كثيرًا في المشهد السياسي، حيث ركّز خلال السنوات الماضية على إدارة أعمال العائلة منذ وصول والده إلى البيت الأبيض عام 2017.

لكنّه أوضح أنه ظلّ مراقبًا للشأن السياسي عن قرب، قائلاً: "لم أكن معجبًا بنصف السياسيين الذين رأيتهم. وأشعر أنني قادر على أداء هذه المهمة بكفاءة عالية".

من سيقود الجمهوريين بعد ترامب؟

وفي وقت تُطرح فيه أسماء بارزة لقيادة الحزب الجمهوري، مثل نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، لا تزال احتمالات ترشح أحد أفراد عائلة ترامب مستقبلاً قائمة.

وعندما سُئل إريك عمّا إذا كانت انتخابات 2024 ستكون الأخيرة لوالده، أجاب بحذر: "لا أعلم.. سيُظهر الوقت ذلك، لكن هناك أشخاص آخرون غيري".

وأضاف: "السؤال الأهم هو: هل تريد فعلًا خوض هذه التجربة؟ وهل ترغب في تعريض من تُحبهم لقسوة هذا النظام؟ لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال في الوقت الحالي".

ردّ على الاتهامات بالثراء من السياسة

وعند الحديث عن الانتقادات التي وُجهت إلى عائلة ترامب بشأن تحقيق مكاسب مالية من وجودها في السلطة، نفى إريك هذه المزاعم بشدة، قائلًا: "إذا كانت هناك عائلة واحدة لم تستفد من السياسة، فهي عائلتنا".

وتابع مؤكدًا: "في الواقع، كنّا سنوفّر ملايين الدولارات لو لم يترشح والدي. لقد كانت التكلفة القانونية وتكلفة الفرص البديلة باهظة جدًا".

هل نشهد "عهدًا ثانيًا لترامب"؟

تصريحات إريك ترامب تعزز التوقعات بأن عائلة ترامب قد لا تنسحب من المشهد السياسي بسهولة، بل ربما تُمهّد الطريق لحقبة جديدة يكون فيها أحد أبنائه في موقع القيادة.