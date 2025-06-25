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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الدوري المصري الممتاز 2025–2026.. موسم استثنائي بنظام جديد| تفاصيل

الدوري المصري الممتاز 2025–2026.. موسم استثنائي بنظام جديد| تفاصيل
الدوري المصري الممتاز 2025–2026.. موسم استثنائي بنظام جديد| تفاصيل
ولاء خنيزي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز  لموسم 2025–2026، وذلك عقب الاجتماع التنسيقي الذي ضم مسؤولي الرابطة واتحاد الكرة ومدرب المنتخب الوطني الأول حسام حسن، إلى جانب رؤساء الأندية.

موعد انطلاق الدوري

أكدت الرابطة أن الموسم الجديد ينطلق في 8 أغسطس 2025، بموعد مبكر عن المعتاد، حيث كان مقررًا له سابقًا يوم 15 من نفس الشهر، ويأتي هذا التبكير لتوفير الفرصة أمام اللاعبين لخوض 3 إلى 4 جولات قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني في سبتمبر المقبل، استعدادًا لاستكمال تصفيات كأس العالم 2026.

موعد ختام الدوري

من المقرر أن يُختتم الدوري في مايو 2026، في خطوة تهدف إلى مواكبة جدول الدوريات الأوروبية الكبرى، وضمان انتظام المسابقة، وهو ما نجحت الرابطة في تحقيقه للموسم الثاني على التوالي، بعد سنوات من التأجيلات والارتباك في المواعيد.

زيادة عدد الفرق وتعديل نظام البطولة

يشهد الدوري في نسخته القادمة مشاركة 21 فريقًا، وذلك نتيجة إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وهو ما يعد سابقة في تاريخ المسابقة، حيث قررت الرابطة تطبيق نظام المرحلتين:

المرحلة الأولى

تُلعب بنظام الدوري من دور واحد، تتنافس فيه الفرق كافة.

المرحلة الثانية

 يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج

تشمل الفرق المتنافسة على لقب الدوري والمراكز المؤهلة للبطولات القارية.

مجموعة الهبوط

تضم الفرق التي تتصارع من أجل البقاء في الدوري الممتاز.

عروض خارجية للاعبي الأهلي

وفي سياق منفصل، تلقى عدد من لاعبي النادي الأهلي عروضًا خارجية خلال الأيام الأخيرة، وذلك عقب انتهاء مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، ومن أبرز الأسماء المرتبطة بهذه العروض كل من:

  • وسام أبو علي
  • إمام عاشور
  • حسين الشحات
  • محمد مجدي "أفشة"
  • مروان عطية

وتأتي هذه العروض، ومعظمها من أندية الخليج العربي، في مرحلة "جس النبض" ولم تصل بعد بشكل رسمي إلى إدارة النادي، إلا أنه من المتوقع أن تتحول إلى عروض رسمية خلال الفترة القادمة.

عودة بعثة الأهلي 

تعود بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، والتي ودّعها بعدما جمع نقطتين من تعادلين أمام إنتر ميامي وبورتو، وخسارة أمام بالميراس البرازيلي، ليتأهل بالميراس وإنتر ميامي إلى الدور التالي.

الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الدوري المصري الممتاز 2025–2026 رابطة الأندية المصرية المحترفة اتحاد الكرة

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