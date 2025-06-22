الأهلي يتلقى عددا من العروض لضم عمر الساعي.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تلقي، لاعب فريق النادي الأهلي عمرو الساعي، عدة عروض من أندية في الدوري الممتاز خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، إن عمر الساعى لم يرافق بعثة الأهلي إلى أمريكا بقرار فني من المدير الفني، وهو ما فتح الباب أمام عدد من الأندية لمحاولة التعاقد معه، مشيرًا إلى وجود اهتمام رسمي من أندية مثل البنك الأهلي والمصري البورسعيدي.

ويشارك الأهلي حاليًا في منافسات مونديال الأندية، حيث تعادل في مباراته الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يتلقى خسارة في الجولة الثانية أمام بالميراس البرازيلي، ليُعقّد مهمته في التأهل عن مجموعته.