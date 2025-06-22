مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن عمر الساعي.. تفاصيل

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، سؤالاً مثيرا بشأن عمر الساعي، لاعب الأهلي.

وكتب مهيب عبد الهادي: "مع أم ضد رحيل عمر الساعي عن الأهلي؟".

كان أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، كشف عن رغبة خوسيه في رحيل عمر الساعي عن الأهلي.

وكتب حسن، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "خاص.. خوسيه ريفيرو يوصي برحيل عمر الساعي عن الأهلي بعد الاطلاع على التقرير الفني والبدني للاعب".

وأفاد الإعلامي محمد فاروق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، برغبة لاعب الأهلي الشاب، عمر الساعي، في الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح فاروق أن الساعي يتمسك بالخروج، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، مشيرًا إلى أنه تحدث بالفعل مع محمد شوقي، مساعد المدير الرياضي بالنادي الأهلي، بشأن إمكانية الرحيل على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.