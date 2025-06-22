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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيسا جامعتي بنها الحكومية والأهلية يستقبلان وفدًا من ووهان للتكنولوجيا الصينية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، وفدًا رفيع المستوى من جامعة ووهان للتكنولوجيا الصينية، برئاسة  الدكتور شين سى جين رئيس الجامعة وذلك في إطار التعزيز الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين.


جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور كريم الدش، نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للعلاقات الدولية ، وعمداء كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، والهندسة بشبرا ، ووكيل كلية الهندسة ببنها لشئون التعليم والطلاب ، المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية ، ومدير مقر الجامعة بالعبور ، والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.


وفى كلمته أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بالعلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تمثل مظلة استراتيجية داعمة لتعاوننا الأكاديمي، مشيرا إلى أن التقارب بين البلدين يمثل نموذجًا للتفاهم والعمل المشترك في شتى المجالات، لا سيما في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتعكس شراكتنا مع جامعة ووهان للتكنولوجيا تجسيدًا ملموسًا لهذا التعاون البنّاء.


وأشار رئيس الجامعة إلى أن الزيارة تأتي تتويجا لشراكتنا العلمية والبحثية على مدى 10 أعوام شملت العديد من تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب ، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة فى مجال الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة الى المشاركة فى العديد من المؤتمرات والندوات بين الجامعتين والتى ساهمت بشكل كبير فى تعزيز شركتنا الدولية.


وأضاف الجيزاوي انه تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين في عدة مجالات، منها توطيد العلاقات ضمن إطار "تحالف جامعات الهندسة بطريق الحرير" بما يعزز التعاون العلمي والتقني وتشجيع التعاون الطلابي من خلال تنفيذ مشروعات وبرامج تبادل طلابي ، بالإضافة الى دعم تبادل أعضاء هيئة التدريس وتكثيف الزيارات العلمية بما يسهم في تنمية الحراك الأكاديمي ، وبحث إمكانية إنشاء معهد بحثي مشترك بجامعة بنها يعزز من الابتكار والتكامل العلمي بين الجانبين ، مشيرا انه تم بحث إنشاء برامج علمية ومشروعات بحثية تخدم أهداف التنمية المستدامة.


من جانبه قال الدكتور تامر سمير انه تم خلال اللقاء توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة ووهان للتكنولوجيا وجامعة بنها الأهلية، تمهيدًا لتوسيع آفاق الشراكة المستقبلية في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الثقافي بين الجامعتين ، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تأتى فى إطار رؤية جامعة بنها الأهلية نحو الانفتاح على العالم الخارجي والتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة.


وأكد الدكتور تامر سمير على ان الشراكة مع الجامعات الصينية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير البرامج التعليمية والبحثية لتواكب المستجدات العلمية والتكنولوجية ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، وتأكيدا على التعاون بين البلدين فى كافة القطاعات ومن بينها التعليم العالى والبحث العلمى.


فيما أكد الدكتور شين سى جين أن جامعة بنها، وجامعة وهان للتكنولوجيا لديهم تعاون علمي وتبادل طلابي منذ سنوات، مضيفا أن جامعة بنها جامعة شاملة متكاملة ذات تأثير كبير في مصر ، مشير ا الى انه تم خلال الزيارة مناقشة مزيدا من التعاون الطلابي وبالأخص التدريب الطلابي لطلاب جامعة بنها داخل جامعة ووهان في ظل ما يتمتع به الجانبين من إمكانيات بحثية وعلمية مختلفة.


واعرب رئيس جامعة ووهان عن سعادته بالتعاون مع جامعة بنها الاهلية والذي سوف يسهم هذا التعاون فى تعزيز التعاون المشترك فى العديد من البرامج الدراسية وبرامج تمويل مشتركة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة و التبادل الطلابي.


وفي ختام الزيارة تم عرض فيلم توضيحي لجامعتى  بنها الحكومية والأهلية ، ووهان للتكنولوجيا للتعرف على امكانياتهم سواء العلمية أو البحثية او التكنولوجية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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