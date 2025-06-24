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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الصدمات النفسية.. ما تأثيرها على الدماغ وما أهمية العلاج المبكر لها؟

الصدمات النفسية.. ما تأثيرها على الدماغ؟ وما أهمية العلاج المبكر لها؟
الصدمات النفسية.. ما تأثيرها على الدماغ؟ وما أهمية العلاج المبكر لها؟
ولاء خنيزي

تترك الصدمات النفسية آثارًا عميقة في العقل والدماغ، إذ تؤدي التجارب المؤلمة إلى استنفار آلية الدفاع الطبيعية في المخ، مما يدفع الجسم والعقل إلى توجيه كل طاقتهما لمواجهة التهديد القائم، وهذا ما يتسبب في تغيّرات جذرية في طريقة التفكير، وردود الأفعال، وحتى المشاعر.

ووفقًا لتقرير تم نشره على موقع wholewellnesstherapy فإن الصدمات يمكن أن تغير من طبيعة الدماغ، وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية.

كيف تؤثر الصدمة على الدماغ؟

الصدمات النفسية لا تقتصر على الجانب العاطفي أو النفسي فحسب، بل تمتد لتحدث تغييرات في بنية ووظيفة الدماغ نفسه، فهذه الصدمات تؤثر على عمليات اتخاذ القرار، وعلى الاستجابات اللاواعية، حيث يكون من الصعب في بعض الأحيان تجاوز آثارها بسبب تأثيرها العميق على الدماغ.

ثلاثة مراكز دماغية تتأثر بالصدمة

وأشارت دراسة صادرة عن المعاهد الوطنية الأمريكية عام 2006 إلى أن الصدمة تؤثر على ثلاثة أجزاء رئيسية في الدماغ:

  • المركز العاطفي الغريزي
  • اللوزة الدماغية (Amygdala)
  • منطقة الحصين (Hippocampus)

هذه المراكز مسؤولة عن إدارة التوتر، وتنظيم العواطف والانفعالات، وكذلك التحكم في الذاكرة، وعندما يتعرض الإنسان لصدمة نفسية، تنشط هذه المراكز بشكل مفرط، لا سيما اللوزة الدماغية، مما يجعل العقل في حالة من اليقظة المستمرة وفرط التوتر، ويؤثر سلبًا على وظائف الذاكرة والانفعالات والسلوك.

أضرار قد يصعب عكسها

وتشير الدراسات إلى أن الصدمات قد تُحدث أضرارًا في الخلايا العصبية يصعب علاجها بالكامل، ولهذا فإن مرحلة التعافي تتطلب جهدًا كبيرًا لإعادة برمجة الدماغ، وتدريبه على استعادة التوازن العقلي والعاطفي، الهدف من العلاج هو استرجاع القدرة على التفكير المنطقي والتحكم في المشاعر، والتقليل من الأثر الباقي للصدمة.

أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

الصدمات واضطراب ما بعد الصدمة من أخطر التحديات النفسية والعقلية التي قد يواجهها الإنسان، إذ تؤدي إلى:

  • الإنكار وعدم تقبل الواقع
  • حالات اكتئاب مزمنة أو نوبات نسيان حادة
  • العزلة الاجتماعية وفقدان القدرة على أداء المهام اليومية
  • نوبات قلق وتوتر شدي

أهمية العلاج النفسي المبكر

لا بد من التأكيد على أن العلاج النفسي المبكر أمر بالغ الأهمية في التخفيف من آثار الصدمة، إذ يساعد في:

  • تقوية الوظائف العصبية التي تأثرت.
  • الحد من تطور الاضطرابات النفسية.
  • دعم المصاب في تقبل الصدمة والتعايش معها.

الوقاية من الأضرار الطويلة الأمد في الدماغ والنفس.

يعتمد العلاج على جلسات نفسية معرفية وسلوكية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الأدوية في بعض الحالات، واتباع نهج تدريبي يساعد المريض على مقاومة الصدمة والتعامل معها بوعي وهدوء.

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