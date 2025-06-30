قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير السودان في القاهرة يشكر مصر والسعودية على دعمهما لمرضى القصور الكلوي
منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. ابدأ يومك بذكر الله ففيه شفاء للصدور
رسميًا| إجازة 30 يونيو لـ موظفي القطاع الخاص.. وهؤلاء لهم ضعف الأجر بالقانون
كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. بث مباشر
بعد فحص 51507 سائقين من بداية العام..الداخلية: 4,3 % منهم يتعاطون المخدرات
وزير الإسكان: افتتاح وتشغيل القطاع الرابع من ازدواج طريق سيوة / مطروح بطول 50 كم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم
الزراعة: إحباط محاولة تهريب لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة الدولي
صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة غدا| احسب قبضك
فرنسا تُدين تهديدات إيران لرئيس وكالة الطاقة الذرية وتطالب بضمان سلامة موظفيها
تعرف على أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميزانية الأهلي تتجاوز 8 مليارات جنيه.. شوبير يكشف رقما غير مسبوق

الأهلي
الأهلي
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن توقع ميزانية  النادي الأهلي للعام المالي 2024-2025 .

وقال شوبير عبر تصريحات اذاعية :"من المتوقع أن تتجاوز ميزانية الأهلي للعام المالي 2024-2025 حاجز الـ 8 مليار جنيه، رقم غير مسبوق في تاريخ النادي''.


أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن استيائه من استمرار بعض الأطراف في توجيه الشائعات ضد اللاعب أحمد سيد “زيزو”، لاعب نادي الزمالك، بعد مشاركته المميزة مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال شوبير خلال تصريحاته التلفزيونية:

“ما زال البعض موجوعًا من زيزو وبيطلع عليه شائعات.. واللاعب تشعر كأنه مولود في الأهلي بسبب أدائه الرائع في كأس العالم للأندية.”

وأكد شوبير أن زيزو أظهر أداءً استثنائيًا خلال البطولة، مشيدًا بانسجامه السريع مع الفريق الأحمر، مما جعل الجمهور يشعر وكأنه أحد أبناء القلعة الحمراء.

الأهلي يستحق الدعم الإداري من الدولة

وفي سياق آخر، طالب شوبير بدعم النادي الأهلي إداريًا من قبل الدولة، وليس بالضرورة ماديًا، حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم الأداء المتميز على الساحة المحلية والدولية.

الإعلامي أحمد شوبير ميزانية الأهلي توقع 2025 2024 أحمد سيد زيزو الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش

معاش شهري لربات البيوت دون وظيفة

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

امتحانات الثانوية العامة

والد طالبة ثانوية عامة يستغيث: لجنة بنتي كلها غش.. وأطالب الوزير بالتحقيق

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

العربون

هل العربون من حق البائع أم المشتري عند عدم إتمام العقد؟.. الإفتاء تجيب

القرآن الكريم

الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية

فريق الاهلي

ممنوع الاقتراب.. ريبيرو يطالب الأهلي بتحصين خماسي الفريق.. وبيبو يحل أزمة الظهير

بالصور

منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

معلومات صادمة .. مبرد المياه يصيبك بهذه الأمراض

مبرد المياة
مبرد المياة
مبرد المياة

تسلا تعترف بوجود خلل في بعض سياراتها الجديدة.. يشكل خطرا على السلامة

تسلا
تسلا
تسلا

لماذا تشعر بدوخة عند ركوب السيارات الكهربائية؟.. حقيقة علمية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد