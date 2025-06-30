ميزانية الأهلي تتجاوز 8 مليارات جنيه.. شوبير يكشف رقما غير مسبوق

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن توقع ميزانية النادي الأهلي للعام المالي 2024-2025 .

وقال شوبير عبر تصريحات اذاعية :"من المتوقع أن تتجاوز ميزانية الأهلي للعام المالي 2024-2025 حاجز الـ 8 مليار جنيه، رقم غير مسبوق في تاريخ النادي''.



أعرب الإعلامي أحمد شوبير عن استيائه من استمرار بعض الأطراف في توجيه الشائعات ضد اللاعب أحمد سيد “زيزو”، لاعب نادي الزمالك، بعد مشاركته المميزة مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال شوبير خلال تصريحاته التلفزيونية:

“ما زال البعض موجوعًا من زيزو وبيطلع عليه شائعات.. واللاعب تشعر كأنه مولود في الأهلي بسبب أدائه الرائع في كأس العالم للأندية.”

وأكد شوبير أن زيزو أظهر أداءً استثنائيًا خلال البطولة، مشيدًا بانسجامه السريع مع الفريق الأحمر، مما جعل الجمهور يشعر وكأنه أحد أبناء القلعة الحمراء.

الأهلي يستحق الدعم الإداري من الدولة

وفي سياق آخر، طالب شوبير بدعم النادي الأهلي إداريًا من قبل الدولة، وليس بالضرورة ماديًا، حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم الأداء المتميز على الساحة المحلية والدولية.