مدير الاستخبارات الأمريكية: دمرنا منشأة تحويل المعادن الوحيدة بإيران

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، قال دمرنا منشأة تحويل المعادن الوحيدة بإيران ما يعرض برنامجها النووي لانتكاسة.



وأضاف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أن تقديرات بأن معظم اليورانيوم الإيراني المخصب لا يزال تحت الأنقاض في أصفهان وفوردو، وأنه حتى لو لم يتعرض اليورانيوم لأضرار فإن فقدان منشأة تحويل المعادن حرم طهران من القدرة على تصنيع قنبلة.



وأكد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن الظروف الراهنة لا تسمح باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشددًا على أن طهران لن تقبل بأي مفاوضات تُفرض فيها شروط من الجانب الأمريكي.

وقال إيرواني، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، إن "إذا أراد الأمريكيون أن يفرضوا شروطهم علينا، فالمفاوضات معهم مستحيلة"، في تأكيد على موقف إيراني متشدد تجاه استئناف الحوار النووي أو السياسي.

نفي توجيه تهديدات لجروسي

وفي سياق متصل، نفى الدبلوماسي الإيراني أن تكون بلاده قد وجهت أي تهديدات مباشرة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أو إلى مفتشي الوكالة، وذلك بعد دعوات نشرتها صحيفة محلية إيرانية طالبت بإعدام جروسي واعتبرته "جاسوسًا".

وقال إيرواني: "لا يوجد أي تهديد من جانب إيران ضد جروسي"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "مفتشي الوكالة لا يمكنهم الآن دخول منشآتنا"، وهو ما يعكس استمرار التوتر بين طهران والوكالة الأممية في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة.