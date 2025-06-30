أول رد من شيكابالا على أنباء اعتزاله كرة القدم

أثار محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك، الجدل حول قراره النهائي بشأن الإستمرار أو الرحيل عن الفارس الأبيض.

ووجه شيكابالا رسالة لجماهير الزمالك بعد أنباء اعتزاله،وفق رغبة مجلس إدارة نادي الزمالك وجون إدوارد المدير الرياضي الجديد.

ونشر شيكابالا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، استوري تظهر دعم الجماهير له، من أجل الاستمرار في الملاعب.

وأعاد شيكابالا نشر صورة لمشجع كتب عليها إلي كل من ينتمى للزمالك سيظل شيكابالا إبن التالتة يمين.

ومشجع أخر كتب: نهاية الأمر إذا أصر على قرار الاعتزال وكان قراره النهائي فسنكون على أتم استعداد لتوديعه بأفضل شكل يليق بأسطورة الزمالك وأصواتنا تهتف بإسمه في كل وقت وكل مكان وسيظل قائدنا الأبدي حتي وإن أنتهى مشوراه داخل الملاعب وفي كل الأحوال لن تنتهي أبدا قصتنا معا وسيظل شيكابالا ابن التالتة يمين الشرعي".

ولم يشر شيكابالا لقراره النهائي بشأن الإعتزال أو الإستمرار مع الزمالك لموسم أخر.