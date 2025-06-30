حكاوي ماتريوشكا .. معرض بمركز محمود مختار الثقافي

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية ، معرض الفنانة دينا ريحان بعنوان "حكاوي ماتريوشكا" غدا الثلاثاء أول يوليو بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي .



أوضحت الفنانة دينا ريحان ، أن معرض "حكاوي ماتريوشكا" ، يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ،ويستمر المعرض حتى 10 يوليو 2025.



وإشتهرت الفنانة دينا ريحان بـ أعمالها الفنية المتميزة التى جسدت كثيرا من الأعمال ،أبرزها مزيجا من الروحية القبطية والرؤية الفنية المعاصرة ،عبر منحوتة بعنوان ماري .

الفنانة دينا ريحان



يذكر أن دينا ريحان فنانة تميزت بعدة منحوتات جمعت بين البعد الروحاني والمعماري ،حيث تشير أعمالها وتتأثر بالتراث القبطي والإسلامي ،في قالب معاصر يميل إلى التجريد البنّاء والاختزال النقي للشكل.



وعرفت بانها نحاتة وخزافة مصرية ،تعمل كعضو هيئة تدريس بكل من قسم الفنون البصرية بكلية التصميم والفنون الإبداعية بجامعة الأهرام الكندية،وقسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.



وحصلت على دكتوراه فى النحت الخزفى ،وأجرت أبحاثها التطبيقية عن إستخدام التقنيات الرقمية ثلاثية الأبعاد فى النحت الخزفى بأكاديمية الفنون الجميلة بروما،وجامعة كارديف متروبوليتنان ببريطانيا،كما حصلت على منحة تبادل أكاديمي لاحقا بنفس الجامعة.



شاركت بأعمالها فى معارض دولية بمصر،إيطاليا،السويد،فرنسا،من بينها منتدى EHAF بالمتحف المصرى الكبير، ومعرض روسيا ودول البريكس فى بعد ثقافي.

