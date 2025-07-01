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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المتحف المصري بالتحرير يعلم الفرنسية للأطفال ضمن أنشطتة الصيفية

المتحف المصرى بالتحرير
المتحف المصرى بالتحرير
محمد الاسكندرانى

نظم  المتحف المصرى بالتحرير برنامج “متحف الطفل” لتعليم اللغة الفرنسية للأطفال "10 ـ 15 عاما"، ضمن الأنشطة الصيفية التى يقدمها المتحف خلال الاجازة الصيفية لعام 2025م.


أوضحت إدارة المتحف المصرى بالتحرير ، أن هناك إهتمامن دوري بنشر الوعي والثقافة ، وإثراء زيارات المتحف بالبرامج التى تستهدف الأطفال ،فى إطار ترسيخ أهمية الآثر والتاريخ المصري.


جدير بالذكر أن حجر أساس المتحف المصري بالتحرير وضع في القرن الـ 19 والذى شهد افتتاحة حضور الخديوي عباس حلمي الثاني فى 15 نوفمبر 1902، ويصنف بانه أقدم متحف آثري في الشرق الأوسط ،ويقتني بداخل طرقته الممتدة على قطع آثرية فريدة تعود لعدة عصور.

أشهر القطع الاثرية

وصمم المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورجون الشكل الهندسي لـ المتحف المصري بالتحرير والمتميز بشكل العمارة اليونانية الرومانية ، وذلك عقب مسابقة عالمية تمت عام 1895 ميلاديا ، ليكون أيقونة المتاحف حول العالم ومزارا سياحيا يقصد سائحي العالم.

ويضم المتحف المصري بالتحرير أشهر القطع الاثرية عبر تاريخة كان ابرزها قناع الملك توت عنخ آمون الذى انتقل الى المتحف المصري الكبير ، بالاضافة الي قطع آثرية للمجموعة الجنائزية ليويا وتويا ولوحة نارمر بالااضفة الي تماثيل خاصة بملوك وملكات مصر في العصر القديم.

المتحف المصرى بالتحرير متحف الطفل الأنشطة الصيفية المتحف المتحف المصرى

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