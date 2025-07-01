برنامج تدريبي فى "التخاطب الشامل" بجامعة حلوان

أعلن مركز العلاج الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية عن بدء برنامج تدريبي مميز بعنوان "التخاطب الشامل – مستوى متقدم"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور زغلول عباس حسنين، عميد كلية الخدمة الاجتماعية ، وريادة الدكتورة صفاء خضير خضير، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وبإشراف الدكتورة إيمان صلاح محمد مدير المركز.

ويستهدف البرنامج تطوير المهارات المتخصصة في مجال التخاطب، من خلال 12 يومًا من التدريب النظري والعملي المكثف، ويتضمن البرنامج تدريبًا عمليًا مجانيًا مرتين أسبوعيًا لمدة شهر كامل.

ويغطي البرنامج محاور متعددة منها :

-مقدمة في التخاطب.

-أعضاء النطق ووظائفها.

-الحبسة الكلامية وأنواعها.

-اضطرابات النطق، الخنف، والتلعثم.

ويحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من مركز العلاج الاجتماعي، مع مادة علمية موثقة.

وتحرص الجامعة على تنظيم هذه البرامج التدريبية لربط الجانب الاكاديمى بالجانب العلمى وهو ما يساعد فى تأهيل كوادر متخصصة من الطلاب لسوق العمل بكفاءة ، وإيماناً منها بمسئوليتها الاجتماعية نحو المجتمع.

للحجز والاستعلام: مركز العلاج الاجتماعي، الدور الأول بكلية الخدمة الاجتماعية – جامعة حلوان

البريد الإلكتروني: [email protected]

رقم التواصل: 01069094360