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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليونسكو تُعلن فتح باب التقدم بطلبات التمويل للمشاريع الثقافية لعام 2025

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية والإعلان عن جوائز دولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو، موضحًا أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية.

وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو عن فتح التقدم بطلبات التمويل للمشاريع الثقافية للصندوق الدولي للتنوع الثقافي (IFCD) لعام 2025، في إطار اتفاقية عام 2005 المعنية بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، على أن يتم التقدم من كل دولة عضو بمنظمة اليونسكو بـ4 مشروعات ثقافية، بواقع مشروعين من الجهات الحكومية، واثنين آخرين تابعين للجمعيات الأهلية، والمنظمات غير الحكومية .

فتح باب التقدم بطلبات التمويل للمشاريع الثقافية للصندوق الدولي للتنوع الثقافي (IFCD) لعام 2025

وأوضحت منظمة اليونسكو، أنه سيتم اختيار المشاريع من خلال عملية مفتوحة وتنافسية، استنادًا إلى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تساهم في تنمية القطاعات الإبداعية في الدول النامية، وأن الهدف من التقدم بهذه المشاريع الثقافية، دعم السياسات والتدابير التي تؤثر بشكل مباشر على إنتاج والوصول إلى تنوع السلع والخدمات الثقافية، فضلاً عن تعزيز قدرات المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني في دعم الصناعات والأسواق الثقافية على المستويين المحلي والإقليمي.

وأشارت المنظمة إلى أن التزامها بدعم الصناعات الثقافية والإبداعية في ظل كونها ركائز أساسية لحماية وتعزيز التنوع الثقافي، وتشجيع الابتكار والإبداع، والمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وحثت اللجنة الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات عن التقدم لهذه المشاريع، الاطلاع على الدليل الاسترشادي المتاح على الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.unesco.org/creativity/sites/default/files/medias/fichiers/2025/06/Pre-selection_User%20Guide_IFCD_EN_2025.pdf

 ودعت اللجنة الراغبين في التقدم للمشاريع الثقافية، موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بنسخة إلكترونية من هذه المشاريع وذلك عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه، في موعد أقصاه 5 يوليو 2025، حتى يتسنى للجنة البت في الطلبات المُقدمة، وموافاة المنظمة بها قبل يوم 16 من الشهر نفسه.

 [email protected]

[email protected]

التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي

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