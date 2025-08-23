قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الراقصة بديعة 48 ساعة كعب داير من باب الكباريه لـ بوكس الشرطة إلى سرايا النيابة

الراقصة بديعة وحش الكون
الراقصة بديعة وحش الكون
كتب محمد عبدالله :

قرّرت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل بديعة الشهيرة ببدعدع وحش الكون لاتهامها بنشر الدعارة والسكر وإلكيكم القصة الكاملة 

تمكنت الأجهزة الأمنية من  ضبط إحدى الراقصات لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة

اعترافت الراقصة بديعة

اعترفت بديعة الشهيرة ببدعدع وحش الكون بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطى وإدمانها للسكر ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية

تحريات مباحث الأداب

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة .

ضبط بديعة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامى" – كمية من مخدر الحشيش)


 

الراقصة بديعة

تلقب الراقصة بديعة بـ وحش الكون، الحاصلة على ليسانس آداب من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا ، وتحب الرقص الشرقي ، وتعتبر من أعلي الراقصات حاليا في مجالها وتتقاضي 200 ألف جنيه في الليلة الواحدة.
 

وهيمن أبرز  المثيرات للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها أكدت أنها تحظي بدعم والدتها وتشجيعها على الرقص.

ومن أقرب أصدقائها الراقصة الشهيرة صافيناز ، ومثلها الأعلى تحية كاريوكا وفيفي عبده وسامية جمال.

تلقت الأجهزة الأمنية العديد من البلاغات ضد الراقصة الشهيرة بديع تتهمها فيها بنشر الفسوق والدعارة وارتداء بدل للرقص مثيرة تحرك الشهوات لدي الشباب وتحرض علي الفجور .

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن تعمد الراقصة بديعة إرتداء ملابس مثيرة ونشر فيديوهات خليعة علي منصات تيك توك وانستجرام وفيسبوك بملابس مثيرة وغير مناسبة وتتعارض مع قيم المجتمع والأسرة المصرية
 

تم التحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بها التي عثر بداخلها علي فيديوهاتها المذكورة أعلاه والتى تساعد علي نشر الفجور والفسق والدعارة .

بديعة بدعدع وحش الكون حبس بديعة اخلاء سبيل بديعة

