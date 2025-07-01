المدير الإقليمي لجامعة لينكولن الماليزية يرحب بطلب بوتين الانضمام لاتفاقية التجارة الحرة

قال أحمد الصفتي، المدير الإقليمي لجامعة لينكولن الماليزية، عن ترحيبه بطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي.

وأضاف أحمد الصفتي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الطلب يعتبر خطوة إيجابية في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي بين الدول.

وأوضح أن أي نمو اقتصادي عالمي يرتبط بحجم القطاع ذاته ومدى قدرته على التوسع، مؤكدًا أن تحركات الدول الكبرى نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية تمثل دفعة قوية لاقتصاديات الدول النامية أيضًا.

وشدد على أن أي نمو في أي قطاع في العالم مرتبط بحجم القطاع نفسه.